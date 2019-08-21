追蹤器案韓國瑜反擊蔡英文！　「不要逼我做無謂提告」



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜自爆座車可能被裝追蹤器，而總統府第一時間發表聲明，「請韓市長主動舉證，儘速將相關事證提供予檢警單位，也請韓市長立即提告」。不過事後高雄市新聞局又表示，沒有要提告。而總統府21日再次聲明表示，此案他不僅應提出告訴，更應該馬上提告。不過高市府新聞局21日發聲明則反擊「運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？」。

高雄市長韓國瑜宣稱，他的座車可能被裝追蹤器，而總統府第一時間發表聲明，「請韓市長主動舉證，儘速將相關事證提供予檢警單位，也請韓市長立即提告」。但是，他事後卻又指示不提告，總統府21日第二度發表聲明表示，此案他不僅應提出告訴，更應該馬上提告，讓真相水落石出。

不過高雄市府也發布聲明反擊「運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？」，甚至表示「呼籲蔡總統既然也曾經身在被政治偵防的疑慮中，如今掌握國家機器更應該率先作表率，捫心自問是否要求相關單位對韓市長作監控，並應主動宣示下令不讓國安情治單位介入選舉情搜監控相關人，而不是說一套做一套，逼著韓市長自己去作無謂提告」。

高市府回應總統府：

當2011年蔡英文總統以在野黨身份公開抨擊馬政府作政治偵防時，是否也曾提告！？答案當然是沒有。運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？

呼籲蔡總統既然也曾經身在被政治偵防的疑慮中，如今掌握國家機器更應該率先作表率，捫心自問是否要求相關單位對韓市長作監控，並應主動宣示下令不讓國安情治單位介入選舉情搜監控相關人，而不是說一套做一套，逼著韓市長自己去作無謂提告。