6字註解「韓張配」！韓國瑜找張忠謀當副手「勸退郭台銘」　張淑芬首回應

▲張忠謀的地位和格局，在2020選戰成為政治人物拉攏的對象。（圖／鏡週刊提供，下同）

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對於最近捲入國民黨總統大選紛擾，一下是吳敦義要找張淑芬勸退郭台銘，一下是韓國瑜要找張忠謀當副手的傳言，張忠謀、張淑芬夫妻未正面回應過，面對本刊詢問，張淑芬不想多談，僅簡短表示：「我們不碰政治。」

外傳國民黨主席吳敦義想透過郭台銘的姻親、張忠謀妻子張淑芬，說服郭台銘支持初選出線的高雄市長韓國瑜；近日更傳出還有重量級大老提意見，如果鴻海集團創辦人郭台銘「不回頭」，建議韓國瑜找張忠謀當副手。

▲張忠謀和張淑芬牽手站在畫展中，兩人依偎看畫的的作品〈執子之手2〉，由張忠謀夫人張淑芬親自創作。

一時間，台積電創辦人張忠謀成為政界熱門人選，屢被點名「最佳副手」。早在6月22日，他出席高雄科技大學畢業典禮，以個人創業經驗勉勵學子，當時對外傳有學者建議蔡英文總統跟他搭檔選總統，來個「蔡張配」，張忠謀當時連說3次「沒這個事」。

張忠謀1931年出生浙江寧波，史丹佛大學電機博士，1985年應孫運璿之邀，回台擔任工業技術研究院院長，兼任聯華電子董事長，隔年因緣際會籌辦荷蘭飛利浦與工研院合資成立的台灣積體電路製造股份有限公司，擔任董事長一職，開創晶圓代工創新模式，有「半導體教父」之稱，去年6月從台積電裸退。

▲張忠謀高中就愛上橋牌，是出了名的橋牌高手，他打牌神情非常專注。

2012年7月，張忠謀獲國際電機電子工程師學會（IEEE）頒發榮譽獎章，這份榮耀就有如半導體界的諾貝爾獎；2018年，他代表中華民國總統出使APEC，與美國副總統彭斯雙邊會談、星國總理李顯龍等領袖會晤。張忠謀不管在產業或社會都有崇高的聲望和地位。

2020總統大選，89歲的張忠謀成為熱門副手人選，但從張淑芬回應：「我們不碰政治。」簡短幾個字已經說明一切。

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