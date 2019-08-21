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批韓國瑜「選舉關鍵5伎倆」很可悲　徐世榮：陳其邁怎輸的？我們還要上當？

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▲韓國瑜「一日新竹」第3站　喊話：2席立委和總統一起高票當選。（圖／記者陳凱力攝）

▲徐世榮認為，相當可悲的，堂堂中國國民黨所提名的總統候選人難道只會談「吸毒」、「被裝追蹤器」、「被國家監控」等情事嗎？（圖／資料照／記者陳凱力攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜自爆「座車被裝上追蹤器」、「感覺到國家機器動得非常的厲害。」對此，政治大學地政學系教授徐世榮表示，韓國瑜選舉策略的核心關鍵是「自己抹黑及打壓自己」，還舉出5種運用手法，「陳其邁怎麼輸的？」他說，「看來韓國瑜陣營已經是食髓知味，想繼續使用這個招數來欺騙我們，但我們還要再上當嗎？」

「陳其邁怎麼輸的？」徐世榮20日在臉書發文說，其實早在去年高雄市長選舉之時，某陣營就是利用「自己抹黑自己，然後再栽贓對手」的惡毒選戰策略。他還原選前之夜的情況：

1、在投票前一晚，選情最為緊張的時刻，LINE群組瘋轉「流言」，「他們發了晚上十點記者會通知，說要揭發韓十幾年前在雲林開車撞死人的事情。當時450萬和解，對方無照駕駛且時速90公里。他們故伎重施，再度召開競選活動結束後的10點深夜記者會，請各位先盡量消毒，盡快傳播出去，謝謝！」傳聞會找一位雲林人出來指控某位候選人十年前酒駕害他家破人亡。網友稱，這位候選人剛好今天有辦選前之夜造勢晚會。然後，自稱「受害者」的「家屬」，有可能會去造勢現場抗議。

▼徐世榮發文提醒，「陳其邁怎麼輸的？」（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼行政院副院長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

2、國民黨立委許淑華在韓國瑜晚會現場不斷呼籲支持者，「不管傳出什麼事，一定要相信韓總。」

3、針對網路流傳陳其邁將於投票前夜十點召開韓國瑜車禍相關記者會一事。陳其邁競選辦公室發言人趙天麟嚴正駁斥，表示絕無此事，呼籲有心人士應自我克制，共同維護乾淨選風。

徐世榮認為，由於陳其邁陣營根本就沒有車禍撞死人的相關訊息，自然也就不可能去散播，及利用這個假訊息來攻擊對手；而韓陣營「請各位先盡量消毒，盡快傳播出去」，反而是讓這個假訊息散播更快更廣，「請想一想，誰會編造及散播這個假訊息？套句韓國瑜的用詞，大家是否『都了然於胸』？」

徐世榮指出，請記住這個選舉策略的核心關鍵是「自己抹黑及打壓自己」，其運用手法為：

1、自己先編造一個別人都沒有說過的話；
2、或是自己先編造一個大家根本就無法驗證的事情；
3、藉此來抹黑及打壓自己；
4、然後進行責任的轉嫁；
5、再反過來攻擊對手抹黑及打壓。

▼徐世榮說，韓陣營想繼續騙，「但我們還要再上當嗎？」（圖／資料照）

▲▼政大地政學系教授徐世榮。（圖／資料照）

徐世榮說，「我們一般正常人絕對不會想到自己會抹黑及打壓自己，直接的反射動作就是，這一定是對手的爛招，因此就很容易會讓對手蒙上不白之冤。加上，台灣人又是出奇的純樸善良，我們不喜歡去議論別人的是非，所以就更容易上當，對陳其邁產生惡感。」

徐世榮寫道，盼請靜下心來，再仔細想一想，韓國瑜近日自己爆料的「預告民進黨下周會抹黑他吸毒」，及張善政所說的「蔡英文總統利用國家機器來查水表，及打壓韓國瑜及國政顧問團顧問」，其「自己抹黑及打壓自己」的伎倆是否都是如出一轍？而這是否又都是與前述「揭發韓十幾年前在雲林開車撞死人的事情」非常的類似？

徐世榮認為，「看來韓國瑜陣營已經是食髓知味，想繼續使用這個招數來欺騙我們，但我們還要再上當嗎？」他表示，韓透過自己打壓自己的方式，最終目的是要藉此來抹黑國家機器正在監控他，抹黑國家機器正在壓迫他，這相當的惡毒，「我們必須要看清他的選戰伎倆」；然而，相當可悲的，堂堂中國國民黨所提名的總統候選人難道只會談「吸毒」、「被裝追蹤器」、「被國家監控」等情事嗎？

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關鍵字：韓國瑜,徐世榮,2020大選

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