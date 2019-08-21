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「已不顧國民黨死活」　高嘉瑜稱韓國瑜只在乎一件事：他就贏啦！

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記者陳俊宏／綜合報導

民進黨台北市議員高嘉瑜表示，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜已經放棄兩種選民，且不顧國民黨的死活，「他只在乎我韓國瑜是不是能選到最後，能在最後一刻完成登記。」她也認為，「國民黨幾乎已經放棄韓國瑜了。」

高嘉瑜20日在《新聞面對面》政論節目上說，韓國瑜曾自爆有人會說韓冰不是他親生的，九和一大選前還說車禍事件，現在又自爆有人會說他吸毒，反正就是先打預防針，不管這事情有沒有，就好像塑造說自己隨時被人家攻擊、被抹黑的形象。

高嘉瑜指出，「但是說實話，大家期待的是你端出政策牛肉，而不是你整天圍繞著你都是這些話題，這對韓國瑜的形象絕對沒有加分。但是我們可以看得出來，韓國瑜到目前為止，他已經放棄中間和年輕選民了，大家也說他現在只期待就是繼續鞏固他的韓粉。」

▲▼港湖女神高嘉瑜市政總質詢。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼高嘉瑜認為，韓國瑜已經不顧國民黨的死活，他只在乎是不是能選到最後。（圖／資料照／記者范綱儀、李毓康攝）

▲▼韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

高嘉瑜說，就連現在支持韓國瑜的學者或韓粉們，他們現在互相在傳的是如果這段時間接到電話民調，請支持韓國瑜；雖然初選已經結束，但現在最重要就是不要被換韓，「他只要挺住在11月18日登記前，他還是有韓粉的支持，國民黨不敢換他，他就贏啦！」

高嘉瑜認為，「不管最後2020大選怎麼樣，他已經不顧國民黨的死活，他只在乎我韓國瑜是不是能選到最後，能在最後一刻完成登記。」她也說，對國民黨來講，需要能夠鞏固立委的席次、總統能夠贏，「可是現在看起來，國民黨幾乎已經放棄韓國瑜了。」

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關鍵字：韓國瑜,高嘉瑜,2020大選

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