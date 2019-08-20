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台灣堅拒恐嚇！蔡英文：香港例子證實民主與獨裁勢不兩立

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▲總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇:2019亞太安全對話開幕式」。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇:2019亞太安全對話開幕式」。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日上午出席「凱達格蘭論壇：2019亞太安全對話開幕式」，表示會繼續擁護整個印太地區的自由、民主和人權價值，也期盼未來更多區域夥伴加入，一起分享經驗，共同探索解決方案。她強調，香港例子已經完全證實民主與獨裁勢不兩立，而台灣會堅拒恐嚇。

蔡英文致詞時表示，中國大陸近年對爭議海域越來越強勢，除聲索爭議島礁，並興建人工島嶼作為軍事設施基地。威權國家除了操弄傳統的軍事威脅外，還嘗試利用民主國家的自由、多元和開放，來干預他們的內政，希望能左右他們的外交決策。

蔡英文指出，鑒於上述全球自由所遭遇的嚴峻挑戰，台灣作為民主堡壘的區域地緣戰略重要性，遠勝以往任何時期。她強調，「中國大陸拒絕放棄對台使用武力，並且不斷企圖將一國兩制模式強加於台灣。但是，我要非常明確地告訴各位：香港的例子已經完全證實了民主與獨裁勢不兩立。台灣堅拒恐嚇。我們會繼續擁護整個印太地區的自由、民主和人權價值。」

蔡英文提及，這一年來，美中貿易戰不斷攪擾全球供應鏈，全球兩大經濟體之間的對抗沒有減緩的跡象，而這場衝突撼動了全球經濟，迫使各國重新思考他們的經貿策略。然而，儘管遭受這些衝擊，台灣經濟依然蓬勃發展，今年再次展現穩定的成長，藉由「新南向政策」分散風險，同時也發展更強勁的貿易連結，並有助維護區域穩定。

蔡英文說，這項政策過去3年來帶動可觀的貿易成長，更重要的是，這是永續性的成長。去年，我們與新南向國家的貿易總額達到1170億美元，約較前一年增加6％，台灣的永續合作模式強調共同發展，區域各國共同受惠。

此外，蔡英文提到，台灣希望看到更多區域夥伴加入我們，一起分享經驗，共同探索解決方案。區域的海事議題不斷演變發展，作為一個負責任的區域利害關係者，我們的立場非常明確。台灣一貫主張擱置爭議，共同開發，以多邊協商來和平解決爭端。

蔡英文強調，「我們充分了解台灣的安全對區域和全球安全至關重要。我們決心捍衛自己，抵禦包括傳統和非傳統在內的各種威脅。為了確保台灣繼續善盡一己之力，我們強化我們的防衛和重層嚇阻能力，並已開始國機國造、國艦國造。事實上，第一架國造高教機將於今年9月下旬組裝完成。」

針對川普政府四次對台軍售，蔡英文表示感謝，「軍售案重申了美國長期致力於維護台海和平與穩定的承諾。我們的安全承諾也是為了要捍衛我們的共同價值觀，藉以鞏固『以規範為基礎』的國際秩序，以促進普世的永續繁榮。」她強調，「世界各地的民主國家正遭遇前所未有的考驗。面對未來的挑戰時，我們必須如同今天這樣團結一致，為後代子孫創造更美好的未來。」

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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,林鄭月娥,蔡英文

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