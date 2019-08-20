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口譯哥外派風波　蔡英文籲監察院尊重行政倫理

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記者蔣婕妤／台北報導

監察委員對於「口譯哥」趙怡翔出任我駐美代表處政治組組長一事，提案糾正外交部，認定趙怡翔不符進用資格。外交部16日回擊，批評監察委員片面認定外交部人員進用於法無據，外交部無法接受此一不實指控，也絕對會捍衛外交部向來恪守的依法行政精神。總統蔡英文20日受訪時呼籲監察院要尊重行政倫理。

對於趙怡翔因出任我駐美代表處政治組組長，屢遭質疑資歷太淺、破壞外交官體制，監察委員仉桂美、江綺雯、劉德勳日前申請自動調查，提出2大點糾正外交部，包括「外交部嚴重混用機要人員與聘用人員之進用機制」與「趙怡翔聘為一等諮議未符相關資格條件規定」，並於16日提出調查報告，監察院也於16日通過對外交部之糾正案。

外交部16日回應，外交部尊重監察委員的調查權，惟就「外交部有關外派人員進用資格問題」調查報告內容與事實不符，無法接受。外交部指出，已多次配合監察委員詳細說明趙怡翔諮議進用、外派及加銜的過程及業務考量，但委員一再錯誤引用法令質疑外交部人員進用及人事安排，完全無視外交部已多次說明相關任命是依據法規處理。

對於口譯哥外派風波持續延燒，蔡英文20日回應，「這件事情外交部、銓敘部已經說明了這項人事任用沒問題，希望監察院秉持憲政倫理，尊重行政倫理。」

▲「口譯哥」趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

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關鍵字：口譯哥,蔡英文,外交部,監察院

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