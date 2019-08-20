蔡英文要台中人道歉惹議　盧秀燕：應多檢討自己而非選民

▲盧秀燕親切向鄉親問好，被問到蔡總統要台中人道歉一事，她說，應多檢討自己。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文日前在台中市的「辣台派開講」上提到，「你們應該對某個人(前市長林佳龍)道歉」，結果引發眾怒，市長盧秀燕20日結束市政會議後表示，應尊重民眾的選擇權，要多檢討自己，不要檢討選民。

蔡英文日前一整天行程都安排在台中，參訪科技公司、廟宇、逢甲吃蒸餃、出席國際同濟會活動，以及主持辣台派開講，其中，在辣台派演講時，她說，台中的驕傲是綠川、花博，但現在這些都有點模糊，她還反問在場者，林佳龍的政見是什麼？台下一陣靜默，她說「大台中一二三」，以前大家都琅琅上口，但是現在已經聽不到了，還有人在做嗎？

蔡英文還說，「你們應該對某個人道歉」，「明年總統選舉不要選錯人。」「下次市長選舉也不要選錯人！」，她強調，市民的選擇自己要負責任，不料被藍營批評態度傲慢。

盧秀燕上午主持完在神岡舉辦的行動市政會議後，對於蔡總統日前一席要求道歉的話表示，蔡總統在第一次競選總統也提到，要尊重民眾的認同感跟選擇權，而這也是她的政治信念，對於選民的選擇跟認同，應該要真正的尊重，這就是民主，所以要多檢討自己，不要檢討選民。