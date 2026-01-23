黑幫台灣詐團藏宿霧別墅「聘傭人」伺候　17人被遣返全羈押禁見

▲新北檢指揮刑事警察局查獲台籍詐團在菲律賓宿霧架設機房，越洋詐騙台灣人投資虛擬貨幣，與菲方合作押解17嫌返台歸案，全數聲押禁見獲准。（圖／翻攝臉書粉專《CIB局長室》）

記者黃哲民／新北報導

刑事警察局報請新北地檢署指揮，查獲幫派分子陳男為首的詐團，藏身菲律賓宿霧架設機房，越洋以愛情、投資或公益等話術誘騙台灣人投資虛擬貨幣，經新北地檢署指揮偵辦，前天（21日）與菲方合作，將陳男等17嫌押解返台歸案，檢察官訊後聲請新北地院全數羈押禁見獲准。

本案源於南部1位航運公司負責人，前年（2024年）4月遭1個假冒投資名人的廣告所騙，加入「飆股投資群組」小額投資試探，見帳面獲利穩定，卸下心防在半年內投入5000多萬元，帳面獲利一度顯示超過1億元，但對方拒絕出金、要求先繳納2成「代操費」。

▲被押解返台的17名嫌犯，原本藏身菲律賓宿霧別墅社區，還聘僱菲傭伺候。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人驚覺遭詐，報警成為溯源追查詐團重要關鍵，刑事局分析嫌犯入出境資料與行為模式，發現多人滯留菲律賓，於是和菲律賓當地執法機關成立專案小組長期蒐證，鎖定這群以36歲陳男為首的詐團，藏身宿霧1處門禁森嚴的別墅社區經營詐騙機房。

刑事局報請新北地檢署企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚、檢察官陳儀芳與陳佳伶共同指揮偵辦，去年（2025年）5月會同菲方搜索，當場查獲陳男在內16男1女共17名台籍嫌犯，其中6人是詐欺通緝犯。

經菲方清查確認無菲籍被害人與犯嫌、當地法院結案遣返，刑事局前天下午押解17嫌返台，在桃園機場入境拘提歸案，檢方複訊後，以涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串及反覆實施詐欺犯罪之虞，向新北院聲押禁見17嫌獲准。

檢警初步調查，陳男等17嫌以「愛情詐欺」、「假投資」及「公益詐欺」等話術，越洋誘騙台灣民眾投資虛擬貨幣，詐團在宿霧的機房還聘2名菲傭以及1名司機伺候，生活相當奢華舒適，目前清查國內被害人約50位，將持續追查國內共犯與金流。