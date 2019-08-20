韓國瑜爆座車遭裝追蹤器　綠營超熱心！奔行政單位要求說明

▲市議員邱俊憲、高閔琳、簡煥宗到四維行政中心。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜20日自爆「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子都可能被裝追蹤器」。民進黨高雄市議員邱俊憲率先動作，出示線上報案單，甚至更與市議員高閔琳、簡煥宗，直奔四維行政中心，要求負責座車的高雄市政府行政暨國際處做說明。

邱俊憲拿出線上報案單表示，「韓國瑜說疑似被裝追蹤器，引起紛亂，中午已經透過警察局線上報案，希望調查清楚還給社會平靜，尤其車輛是公家的，維護管理保養是由行政暨國際管理處負責，如果韓市長不提告，不提供相關證據，相關單位應主動提出相關證據。韓國瑜更是國民黨總統參選人因此不能輕忽，有隨扈、特勤出動後還可以被裝追蹤器，市警局有相關責任，要韓市長指控提出證據，透過司法檢調說明，不要讓個人言論造成紛擾。」

高閔琳說，「韓國瑜之前指控四維行政中心市長室被監聽，事後子虛烏有，沒有人要監聽沒有人的辦公室，這次追蹤器事件高市局要查清楚，做妥善說明，韓國瑜也要講清楚，對隨扈、司機、市警局才公平」。至於目前無法出示相關證據？高閔琳提到「自導自演不是第一次，上一次是市長室被監聽，恐怕右是自導自演，要警察局趕快查清楚。」

▲市議員邱俊憲、高閔琳、簡煥宗到行政暨國際處要求對市長座車做說明。（圖／地方中心攝）

三位議員前往行政暨國際處，但他們認為現場秘書及副處長車輛管理單位一問三不知，非常匪夷所思，要求新聞局和秘書室要嚴肅看待。甚至提到選前的耳機事件護唇膏事件雖然過了，但這次要追查到底，尤其提到「國家機器」，檢調一定要查水落石出，