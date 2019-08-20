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「歪樓」戰術贏市長　管碧玲轟韓國瑜：未來總統絕不能是猥瑣奇特之人

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▲▼韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜爆出麻將風波後爭議不斷，最近更指控總統蔡英文用「國家機器監視他」，讓這場2020總統大選充滿口水戰。對此，民進黨立委管碧玲在臉書表示韓國用假新聞製造「歪樓」效果模糊焦點，也強調「未來的總統，絕對不能是猥瑣奇特之人！」

管碧玲表示，去年九合一選舉時陳其邁和韓國瑜的表現天地之差，韓國瑜都用假新聞製造「歪樓」效果，把新聞輿論導向假新聞的討論方向，讓辯論本身失去能見度。

管碧玲說韓國瑜第一次「歪樓」是「陳其邁戴耳機」，第二次「歪樓」是「護唇膏過敏」！「兩次都完勝，非常成功的主導新聞，政見和辯論本身，完全沒有討論空間！」

管碧玲認為韓國瑜已經是市長，現在選的是總統，再走歪路用「歪樓」術，顯然道德瑕疵更嚴重！「因為直轄市市長，不能行為如宵小之輩；意欲未來的總統，更絕對不能是猥瑣奇特之人！」

管碧玲質疑，現任市長、競選未來總統的韓國瑜，到底是什麼人格？這個人，為什麼一而再再而三的「走歪路信歪樓」？真的要為了選舉，扭曲自己的人格到宵小、猥瑣的地步嗎？

管碧玲呼籲韓國瑜，「陌生的韓市長：走正路，棄『歪樓』；回頭是岸，猶未遠矣！」

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關鍵字：管碧玲,韓國瑜,2020

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