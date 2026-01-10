川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

▲ 去年9月在德國柏林科技展展出的大疆無人機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國商務部9日宣布，撤回針對中國無人機的進口限制計畫，使這項旨在解決國安疑慮的管制措施在送交白宮審查後不到3個月就喊停。知情官員透露，此舉與華府在川習會前凍結部分對中強硬行動有關，為4月元首峰會預留談判空間。

根據《路透》，這項措施最早於去年9月提出，商務部當時稱計畫對中國無人機的機載電腦、通訊系統、飛行控制系統及數據儲存等關鍵技術祭出管制，形同全面封殺中國無人機在美運作。

該提案10月8日送交白宮審查，期間商務部與白宮多次開會討論，並於12月11日會見全球最大無人機製造商大疆創新（DJI）代表。大疆創新在會中強調，全面管制中國製無人機「毫無必要且概念上存在缺陷」，更嚴重傷害美國利益相關方。

中國無人機主導美國商用市場，光是大疆就囊括逾半數市占率。不過聯邦通訊委員會（FCC）上月便以國安為由，禁止包括大疆和道通智能（Autel）在內的中國廠商進口新機型及關鍵零組件，既有機型則不受影響。

中國商務部發言人去年12月曾痛批美方泛化國安概念，指控動用國家力量打壓他國企業是「典型的市場扭曲和單邊霸凌」，並敦促美方撤銷相關措施。而川普政府此次撤回限制，被外界解讀為兩強元首會晤前釋出善意的訊號。商務部與大疆創新目前均未回應置評要求。