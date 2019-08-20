韓國瑜質疑車子被裝追蹤器　王定宇：被迫害妄想症





▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆料過年期間在峇里島打麻將，因而質疑總統蔡英文利用國家機器監控。他20日再次語出驚人表示，車子可能被裝追蹤器。對此，民進黨立委王定宇則狠酸，該讓韓國瑜繼續喝酒，「至少只傷身體，比突然停飲，產生被迫害妄想症還好一點」。

王定宇透過臉書表示，韓國瑜自己的承諾常常會忘記，「不用原來的市長辦公室，把鳳山一整個局清出去，設置新的市長辦公室」、「自己沒有使用的辦公室，懷疑被竊聽」、「懷疑有人用Gmail要騙取塞子講稿」、「自己在公開場所打麻將，懷疑國家機器偷拍」、「天上直升機飛過自己的違法農舍，懷疑國家機器派來監視」、「高雄淹水時，戴帽口罩搭高鐵去老爺酒店見蘇起」、「連住哪裡都不讓市府團隊掌握，搭車還要中途換車接駁才回家」。

王定宇指出，如今韓國瑜又懷疑自己的車子被裝追蹤器，「這些比扯還要更扯的言行，希望只是草包言行的日常，千萬不要是『健康出問題』了？」

王定宇引述香港一名精神科教授的訪問，長年累月酗酒可致多個器官敗壞，影響大腦，令記憶衰退，若突然停飲可能會出現幻覺甚至被迫害症，「也許該讓他繼續喝，至少只傷身體，比突然停飲，產生被迫害妄想症還好一點。」

▲王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

面對韓國瑜指控，總統蔡英文競選總部發言人阮昭雄表示，基於過去韓國瑜的「耳機事件」、「護唇膏」等事件，相信社會大眾還記憶猶新，為昭公信，建議韓國瑜主動舉證，並立即向檢警報案，不要只是想轉移公文門事件，愈扯愈亂轉移焦點。

總統府發言人張惇涵回應，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。請韓市長主動舉證，儘速將相關事證提供予檢警單位，也請韓市長立即提告，總統府支持檢警單位徹查，釐清事實真相。