影／支持警察！香港「一人茶餐廳」遭示威者抵制…闆娘：絕不後悔　顧客秒塞爆

大陸中心／綜合報導

香港反送中活動持續延燒，期間更發生多起警民衝突。香港一間茶餐廳老闆娘指出，自己先前參加一場支持警察的集會，然後帶了一幅支持警察的標語貼在店裡的牆上，不料示威者發現後就開始於網路上抨擊她，使店裡生意大受影響；即便如此，老闆娘仍表示「支持警察的決定200%不後悔」。不少理念相同的顧客得知消息，便紛紛到店力挺，瞬間將小小的餐廳塞滿。

▼茶餐廳老闆娘支持香港警察的決定，吸引不少理念相同的顧客上門光顧。（圖／翻攝自中新社）

這間位於香港鯉魚門的茶餐廳名為「銀龍咖啡茶座」，它也被稱為「一人茶餐廳」，因為店裡員工只有老闆娘一人。女老闆李凱瑚表示，近日突然湧入大批顧客，這讓身兼廚師、收銀、服務員和老闆的她有些應接不暇，「最近生意非常非常之好，是我意料之外，這個是我低估了，我估計會有的，不過我不知道會這麼多。」

據悉，李凱瑚已經有近2個月沒有這麼忙過了，因為她在6月30日參加了一場支持警察的集會後，就被示威者在網路上抨擊，甚至被惡意抹黑，導致許多執法部門上門關切。李凱瑚說，「對於支持警察的決定，我200%不後悔。」此話一出，大陸遊客以及不少香港顧客都紛紛前來消費，希望以自身行動支持這位堅強的女老闆。

▼李凱瑚參與支持香港警察的集會後，店裡生意大受影響。（圖／翻攝自中新社）

有陸客表示，「之所以特地到這間茶餐廳，是知道老闆娘挺香港警察，挺香港政府，所以說作為一個中國人，肯定是要過來表示一下。」也有香港居民說，「我覺得支持香港警察的事情是值得鼓勵的，因為警察真的為我們做了很多的事情。」

更有香港警察到店用餐後表示，「為什麼要互相攻擊？因為我們一般的香港市民，其實是很看不過去，因為好多都是有工作，或者是不願意出來反抗他們（非法示威者），但如果見到這個老闆娘受欺負，我相信我們一般有良心的香港市民都會很團結的。」

李凱瑚最後說，這幾天有很多人來店內消費，表達對她的支持。很多顧客都會對她豎起大拇指，說一些鼓勵的話，還有很多來自大陸的遊客，專門前來支持她的小店，讓她覺得在撐警的事情上，自己並不孤單，「或許在經歷過2個多月的波折以後，會有越來越多人渴望香港安寧。」