台鐵霸氣拒載「教授」網叫好　潮州站「沒警察進駐」引關注

▲屏東潮州火車站外觀，鐵路警察局潮州所已裁撤多年。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州火車站19日晚間發生一名男乘客牽著腳踏車搭乘火車，因不滿站員引導他到指定車廂，與站務人員引發口角，站務人員依「解除運送契約」拒載，讓他辦理退票。由於鐵路警察局在潮州站的派出所早已栽撤，等屏東所派員處理時，轄區的潮州警方因對方沒有違法，已讓他離去，但凸顯潮州所是否該恢復，以及時處理類似情事，避免衍生事端。

這位46歲的乘客，在被潮州火車站站務人員依「解除運送契約」拒絕載乘後辦理退票作業，全票是22元，腳踏車半票11 元，隨後由轄區的潮州警分局中山路派出所人員帶回。

▲▼台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

據悉，他自稱是「教授」，由於他搭乘火車與站務人員引發糾紛，屬於雙方的「契約」行為，且因解除已結束，警方未製作筆錄等程序，也無法進一步盤查他身分，就讓他離去。

據了解，鐵路警察局潮州站內的派出所已裁撤多年，先前在潮州發生乘客糾紛，必須由屏東所派員南下處理，一旦發生重大事故，恐緩不濟急。

況且，潮州站邊已成立機電維修場，往來高雄屏東間的列車最後會開到潮州站再進行維修，最後一站難免出現乘客睡過頭、東西掉落需要警方協尋的事項，目前都必須仰賴屏東所處理，往返費時，引來民怨。

何況屏東所，目前只有9名員警，扣掉休假，一定執勤員警只有5、6人，必須負責屏東以南到林邊業務；枋寮所更只有5位員警，扣除休假一天只有2、3人執勤，要負責枋寮以南到中央隧道枋野站等勤務，因此民眾建議潮州所有必要恢復，以保障旅客乘車及站務人員工作安全。

警政署對此表示，鐵路警察10月份起增加警力，惟是否恢復潮州所編制，尊重鐵路警察局的意見。