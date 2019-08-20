關懷長輩穿越馬路安全　東港警穿插有獎徵答

▲屏東縣東港警分局到轄區內老人關懷據點宣導長輩交通安全，獲得熱烈回響 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局針對高齡化社會人口快速增加，對高齡者用路安全特別重視，由交通組、志工、員警組成護老宣導團，到下廍、興和等老人關懷據點，宣導老人穿越馬路應注意事項，確保交通安全，讓他們感到受惠良多。

▲▼關懷據點交安宣導、交通組長趙晉偕致贈鄉親爍掛包警示燈。

護老宣導團由交通組組長趙晉偕、承辦人張崑淋、東港所勤區員警及東港志工分隊等，目前已後到東港鎮下廍社區關懷據點及東港鎮興和里老人會社區關懷據點，向高齡者進行交通安全宣導。

他們提醒年長者早晚出門時一定要穿鮮豔衣物、穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）、看清左右無來車時再儘速通過，騎乘自行車、機車左轉彎應兩段式左轉並戴安全帽等觀念，以確保生命、身體安全，降低高齡者交通事故發生率。

會中並有獎徵答贈送佛光山潮州講堂及警察局交通隊所購買爍掛包警示燈、飲料環保手提袋、反光帽子，讓長者們對於用路安全印象深刻。



東港警分局長劉清俊表示，老人的用路安全是防制交通事故的重點，為降低高齡長者交通事故發生，希望長者們早晚出門要穿亮色鮮豔衣物並掛閃爍掛包警示燈，才能讓往來車輛駕駛人看見黑暗中的反光，提高警覺減速及閃避，減少交通事故發生。