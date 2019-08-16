華聞快遞／上半年貴州辣椒種植500萬畝　產業帶動32萬貧困人口增收

▲貴州肇興侗寨。（圖／記者馬叔安攝）

《貴州》貴州辣椒產業帶動32萬貧困人口增收

上半年，貴州全省辣椒種植面積500.33萬畝，建成辣椒規模化標準化基地1333個，建設辣椒集中育苗點1394個。預計全年辣椒產量600萬噸、產值200億元（人民幣，下同）、加工產值120億元、辣椒交易額突破700億元，帶動32萬貧困人口增收，「小辣椒」成為脫貧攻堅的「大產業」。（貴州日報）

《浙江》浙江單月出口創歷史新高

7月浙江穩出口成效顯著，出口總值達2339.7億元，同比增長27.7%，創浙江單月出口規模歷史新高；進出口額達2974.2億元，比去年同期增長21.2%，高於大陸全國平均，增速躍居沿海主要省市第一位。（浙江日報）

《重慶》走近重慶移動「5G+新型智慧城市」 智博會倒計時10天

目前，重慶正主動發揮自身5G、大數據、雲計算等方面的能力優勢，加速推動重慶城市訊息化向新型智慧城市發展。在涪陵等多個沿江區縣，為更好支撐「河長制」工作的落地見效，5G無人船已經下水用於水環境監測測試。（重慶日報）

《福建》福建省新增就業42.81萬人

1到7月，福建全省已實現城鎮新增就業42.81萬人，完成50萬人任務的85.6%；7月末，城鎮登記失業率3.66%，控制在4.2%目標以內，同比下降0.18個百分點，上半年福建全省人力資源市場求人倍率始終保持在1以上。（福建日報）

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

《四川》上半年農產品安全總體合格率99.5%

今年上半年，四川全省蔬菜、水果、茶葉、畜產品和水產品等大宗農產品例行監測總體合格率99.5%，農藥、化肥使用量連續4年實現負增長，飼料獸藥產品質量安全可控。（四川日報）

《廣東》梅平高速月底通車

梅州至平遠高速公路將於2019年8月底正式建成通車。梅平高速預計年通行車輛達190萬輛，將有力緩解梅州地區的交通壓力，促進梅州市乃至粵東北山區的經濟發展。梅平高速通車後，平遠至梅州的車程由原來的1小時縮短至30分鐘。（南方日報）

《廣西》東博會旅遊展10月在桂林舉辦

中國-東盟博覽會旅遊展由大陸國家文化和旅遊部、自治區政府共同主辦，本屆旅遊展以「堅持創新引領，深化中國-東盟旅遊開發合作」為主題，今年旅遊展還新增了瓦窯小鎮展區，多角度展示桂林本土的旅遊文創產品。（廣西日報）

《北京》7月北京市二手住宅價格環比下降0.3%

北京市二手房價時隔5個月再次出現下降局面，新房價格環比上漲0.6%，同比上漲4.3%；二手房價格環比下降0.3%，同比下降0.5%。這是自今年1月以來，北京市二手房價第二次出現環比下降的局面。（北京日報）

▼北京晚間街景。（圖／記者馬叔安攝）