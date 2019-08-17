華聞快遞／上海浦東公佈經濟「半年報」！　工業投資增長70.8％

▲上海浦東。（圖／記者李毓康攝）

《上海》上海浦東公佈經濟「半年報」 工業投資增長70.8％

「第六屆人民代表大會第六次會議」16日在上海浦東新區開幕，會上指出，浦東新區今年上半年經濟保持平穩增長，六大「硬核產業」發展迅速，工業投資增長70.8％。上海市浦東新區區長杭迎偉表示，浦東新區今年上半年生產總值增長6.8%，今年年初確定的目標任務有序推進，總體上實現了「時間過半、完成任務過半」。（中新社）

《重慶》重慶預計3年基本實現主要核心區域5G網路覆蓋

重慶市通信管理局今年組織相關企業，重點圍繞重慶主要商業核心區、重要交通樞紐、重要文化旅遊景點、重點高校打造5G網路示範區；截至目前已建成3550個基站，但5G像4G這樣廣泛的覆蓋還需要一個較長的時間。據悉，重慶正積極開展網路建設，力爭用3年時間基本實現主要核心區域5G網路覆蓋。（中新社）

《浙江》寧浙簽訂「互遊協議」搭建文旅合作橋樑

2019「塞上江南·神奇寧夏」華東秀暨「寧夏故事·我來講述」文旅主題活動啟動儀式16日在浙江杭州舉辦。據悉，該次活動透過打造「文旅+傳媒+互聯網」的新模式，共同開展寧夏全域旅遊宣傳推廣沉浸式營銷活動，進一步提升「塞上江南·神奇寧夏」旅遊目的地品牌影響力和吸引力。（中新社）

《北京》陸財政收入前7月年增率增長3.1% 減稅降費效應持續顯現

大陸財政部16日公佈，今年1至7月累計，中國全國一般公共預算收入125623億元（人民幣，下同），年增率增長3.1%。其中，稅收收入為108046億元，年增率增長0.3%；非稅收入17577億元，年增率增長24.8%。（中新社）

▲大陸全國減稅降費效應持續顯現。（圖／中新社）

《上海》上海郊區21個先進製造業項目集中開工

21個先進製造業項目16日在滬郊金山集中開工，總投資額達46億元，投資導向聚焦於高端智能裝備、新一代信息技術、生命健康、新材料等新興產業領域。據了解，此次集中開工的產業項目中，奧來德（上海）光電材料科技有限公司投資建設的光電材料研發生產基地項目，總投資6億元，達產後年新增銷售收入8億元，目標是建成大陸國內最大OLED有機材料研發生產基地。（中新社）

《湖北》湖北運營商推出5G免費體驗套餐

湖北移動、湖北電信推出5G免費體驗套餐，據悉，從8月16日至9月30日，透過大陸國內正規渠道購買5G手機的用戶就可免費搶先體驗5G網陸。此外，華為Mate 20X 5G版、中興天機Axon10 Pro等5G手機已陸續發售。（中新社）

《北京》陸上半年電力市場中「長期電力直接交易電量」年增率增4成

中國電力企業聯合會(中電聯)16日指出，從2019年1月至6月，大陸全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為8847.7億千瓦·時，年增率增長約40%；其中，6月份直接交易電量合計為1964億千瓦·時。（中新社）

▼電力工人冒著高溫在高空工作。（圖／中新社）