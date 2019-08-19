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手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

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▲手機Line也能找停車位！竹市埋設1130顆地磁感應　駕駛一秒掌握路邊。（圖／新竹市政府提供）

手機Line也能找停車位！（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 曾韋倫／新竹報導

路邊停車非難事，用line就可偵測周邊剩餘停車位！為改善民眾外出花時間尋找路邊停車位的問題，新竹市政府與遠傳電信合作，透過「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，於竹市停車周轉率高之路段埋設1130顆地磁感應設備，包括新莊車站、馬偕醫院、市政府與巨城購物中心等熱門路段，民眾本月22日起只要用Line好友搜尋「@Parking-GO」並加入好友，就可迅速掌握該路段的剩餘路邊停車位置，利用新科技推動智慧交通，路邊停車更省時便利，也盼減少駕車民眾因尋找車位而增加的交通流量。

交通處長倪茂榮表示，新竹市地狹人稠，路幅寬度及停車位增設有限，民眾經常為了停車而放慢車速尋找停車格，反而變相增加交通量；因此，市府與遠傳電信合作，在市區路邊停車周轉率高的區域，埋設約1,130顆的地磁感應設備，透過 NB-IoT 物聯網系統，將停車狀態即時回傳，讓車主可以利用手機Line「Parking GO」即可搜尋到附近空置的停車格，進而提高車位週轉率，更幫助車主節省時間更有效率。

交通處指出，自本周四(22日)起，民眾可透過Line搜尋「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，直接查詢到東區新莊車站、馬偕醫院、市中心的市政府、巨城購物中心周邊剩餘車位分布情形，同時可導航到目標車位；透過Line即時掌握停車資訊，不需額外下載APP，迅速找尋路邊停車位，同時提供停車導引系統，減少尋找車位的時間成本，安全便利又好用。

交通處長倪茂榮強調，市長林智堅上任後積極推動智慧城市，今(108)年3月更榮獲2019智慧城市展評選為「友善新創城市獎」第1名的殊榮，備受國家肯定；此次透過路邊停車位地磁感應設備的佈設，可提供大數據分析市區停車格周轉率，亦可為將來舉辦大型活動使用更有效率，未來新竹市亦秉持著創新、包容、開放的實驗精神與態度，積極協助產、官、學、研對接合作，善用在地資源，提供試驗場域，推動各類創新計畫。

此外，為舒緩市區停車位不足的問題，除提供民眾方便協尋停車位的智慧平台外，新竹市政府積極申請前瞻基礎建設經費，未來將增設包括包括關埔國小地下停車場、棒球場地下停車場、文化中心地下停車場、漁人碼頭停車場、西大路停七停車場、馬偕醫院旁園道五地下停車場共六座停車場，皆位於觀光熱點與商業聚集區域，預計增加約1800個汽車停車格、600個機車停車格，期望透過多管齊下，近一步改善與升級竹市的交通環境。

▲手機Line也能找停車位！竹市埋設1130顆地磁感應　駕駛一秒掌握路邊。（圖／新竹市政府提供）

竹市埋設1130顆地磁感應，駕駛一秒掌握路邊。（圖／新竹市政府提供，下同）

▲手機Line也能找停車位！竹市埋設1130顆地磁感應　駕駛一秒掌握路邊。（圖／新竹市政府提供）

▲手機Line也能找停車位！竹市埋設1130顆地磁感應　駕駛一秒掌握路邊。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：手機,Line,停車位,竹市,地磁感應

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