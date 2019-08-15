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港媒：從香港進大陸旅客　部分被要求「打開手機相簿」檢查

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▲▼從香港進入中國大陸的遊客被要求檢查手機相簿。（圖／CFP）

▲從香港進入中國大陸的遊客被要求檢查手機相簿。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港《南華早報》指出，有旅客表示，當他們準備從香港進入中國大陸時，被海關官員要求解鎖手機檢查相簿，看看裡頭是否有存放關於反送中的影音和照片；10位受訪者中有5人透露，在香港入境深圳的管制站，有大陸官員要求檢查他們的私人訊息。

報導提到，這些受訪的民眾都說，這是他們第一次被要求檢查手機內容，不過因為他們經常需要穿越香港和深圳邊境，所以不願透露姓名，害怕因此招到報復。38歲科技和公共關係顧問克洛科斯（Ben Crox）表示，他的手機在上（7）月24日於西九龍高鐵車站樞紐內的大陸港口區被檢查。

克洛科斯原本拒絕檢查手機要求並打算聯繫律師陪同，但他隨後被告知只能聯繫大陸人士，他便要求退出大陸港口岸返回香港，卻也被拒絕。克洛科斯最終接受電話檢查後，大陸官員就把他今年6月和7月拍攝到的照片和影音翻看一遍。

▲▼從香港進入中國大陸的遊客被要求檢查手機相簿。（圖／CFP）

克洛科斯表示，「他們問我是從事什麼行業的，以及是否參與過示威抗議活動。」官員還檢查了他的私人訊息並沒收一本書籍，主題為現代中國式約會；另外，也有3名工程師透露，在7月和8月間於落馬洲站和羅湖站都碰到相似遭遇。最年輕的一位是21歲，他說大陸官員特別想看7月1日，14日及7月21日照片，分別是金鐘，沙田和上環的主要抗議活動日期。

一位負責報導反送中新聞的《南華早報》記者表示，他進入深圳灣口岸時也被要求到小房間接受檢查，「官員告訴我只有2種選擇，一是配合電話檢查，二是被送到他們沒有指明的『另一個部門』。」他透露，官員逐一查看照片及影音並要求他解釋，除此之外，WhatsApp上的聊天紀錄也被翻看後才順利放行。

另一名29歲設計師則說，他是在7月24日於羅湖站被檢查手機影像，其中包含他7月16日參與示威期間拍的照片，官員便問他是否支持示威者。設計師說，不久就被帶到大陸警察局，在那裡進行深入詢問、拍照以及按壓指紋和採集血樣。他最後承諾不會再參加示威遊行，還簽下保證書並且在官員面前刪掉手機影像後，順利於凌晨1點獲放行，距離被攔下來的時間約為6個鐘頭。

▼7月16日香港沙田遊行。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

▲▼ 沙田遊行,反送中。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

一位著名的中國人權律師張伯陽說，移民官員檢查旅行者手機的內容是非法的。不過陸媒曾報導，2018年也有多名赴美的中國旅客表示，在入境美國時所攜帶的手機、電腦等個人電子設備被海關執法人員要求搜查；倘若旅客表現得很緊張，應答有可疑之處，便會被帶進小房間進行更進一步檢查，檢查包含觀看社交媒體工具、相簿、搜尋關鍵字等。

此外，美國國土安全部同年1月時曾宣布，將在邊界加強搜查旅客電子設備的新規定，以作為邊境官員的執法依據。南加州知名審判出庭律師鄭博仁表示，美國海關確實有權利去搜查所有即將入境的人的行李和物品，如果旅客拒絕提供密碼等私密資料，恐怕就無法進入美國。

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關鍵字：反送中,海關,相簿,手機

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