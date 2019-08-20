31歲OL錯愛人夫！慘遭掐死焚屍3天「什麼都沒留下」　兇手認同時劈4女

▲31歲OL被男友掐死後焚屍3天。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

31歲美女工程師崔雅潔來自天津，遇害前已在新加坡一家半導體公司任職數年，期間結識50歲男子邱貴福。已婚的邱男騙她自己是已離婚的洗衣店少東，藉機騙財騙色，後來為了阻止崔女揭穿他的真面目，竟將她活活掐死，然後再花3天焚屍，企圖毀屍滅跡，被捕時更笑稱「什麼都沒剩」，19日被新加坡高等法院判處終身監禁。

綜合新加坡媒體報導，除了逃過死刑，邱貴福也因年過50歲而逃過了鞭刑。新加坡高等法院法官林茵倩在當地時間19日上午表示，只有在罪犯表現出惡意或公然無視人命的情況下才會判處死刑，「但在此案中，沒有跡象顯示被告在案發當天同崔雅潔見面時，就已經預謀要殺害她。」

此外，控方也沒有要求判處被告死刑，只是要求判終身監禁。控方指出，「被告完全毀屍滅跡，因此很難判斷他對死者的施暴程度。」邱貴福7月被當地高等法院判處謀殺罪名成立。此前，新加坡媒體曾稱，這起案件是新加坡司法史上第2起沒有發現死者遺體的情況下就判謀殺罪名成立的。

▲兇手被判終身監禁。（圖／翻攝自網路）

控方還曾在庭上指出，邱男是「冷酷無情」的騙子，只是一家已破產洗衣店的經理，卻欺騙死者自己是洗衣店少東，更以投資為名騙走2萬元新加坡幣（約46萬元新台幣），還騙對方說已跟妻子離婚，並答應不久後會娶她。

但是，因邱男經常要陪伴「前妻」，兩人感情逐漸降溫。不久後，死者也發現了種種蛛絲馬跡，拆穿了邱男的投資謊言，引發對方殺機。

崔女案發當天（2016年7月11日）表示要到他的公司揭穿謊言，但隨後被對方帶上了一輛黑色BMW，爭吵中更慘遭活活掐死。之後邱男為毀屍滅跡，把屍體載到林厝港，淋上汽油點火燒屍，足足花了3天3夜才把屍體燒完。警方後來在案發現場，只找到死者毛髮、骨灰、衣物的殘留物。

▲邱貴福（中）。（圖／翻攝自《新明日報》）

邱貴福承認當時至少有4段婚外情，還在法庭辯稱自己和崔雅潔「只是朋友」，並不知道她對自己產生感情。他的律師還曾引述一份私人醫療報告稱，被告患有間歇性狂躁症，會突然情緒暴躁。一名醫生也證實，邱貴福的妻子也因被家暴2年，申請了個人保護令。

不過，法官林茵倩當時認為，不接受被告稱和崔雅潔不是戀人關係。而且，林茵倩說，雖然接受被告患間歇性狂躁症，「但對於這會影響他犯案時判斷不足以令人信服。」

