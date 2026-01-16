浙江政府首曝用AI查貪官　大數據揪工程標案「動手腳」

▲浙江政府利用AI監督及打擊官員貪腐。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江首度公開以人工智慧與大數據輔助反腐的具體案例，官方透露，透過招投標智慧監管系統進行資料比對與模型分析，成功揪出工程標案中「動手腳」的貪腐行為，顯示AI數位科技已成為監督公權力的重要工具，引起外界對「AI查貪官」實務運作的關注。

《澎湃新聞》報導，近期，反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》披露的「浙江用AI查出貪官」案例引發關注和熱議。作為數字化改革領先省份，浙江用大數據監督公權力運行已是常態。

《中國紀檢監察雜誌》曾刊文稱，浙江近年在大陸全國率先從省域層面開展公權力大數據監督工作，推動權力「上線」、行權「在軌」和越權「預警」，用監督數位化強化對權力運行的全時全程監督。

反腐專題片中顯示，浙江江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆在多起工程招投標案中違規操作，最終被招投標智慧監管系統透過資料碰撞鎖定，成為科技反腐的代表案例，顯示出AI系統可在無需事前線索的情況下，自動比對異常數據，使大陸紀檢部門提供新的查辦方向。

浙江省紀委監委近年持續推動公權力大數據監督，將人工智慧、資料建模等技術導入基層治理與行政、國企、醫療等重點領域，藉由跨部門資料串接與風險模型，提高發現違規行為的效率與準確度。

官方稱，相關系統已整合上百個資訊平台，累積數十億筆行權數據，並建立數千個監督模型，部分模型在實務中的查實率已達七成以上。透過即時預警與提前介入，部分疑似違規行為得以及早被攔阻，降低貪腐風險。