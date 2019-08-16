超重要手機掉了！他報案後半小時找到　警籲「一招」尋回機會大

▲萬芳派出所警員黃智為幫男大生尋回手機。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

手機是許多人不可或缺的工具之一，上網、拍照、辦公等，內存大量資訊，若手機掉了，實在令人慌張！台北市松山區日前就有一名男大生不慎遺失手機，於是焦急向派出所報案，機智警員利用智慧手機定位功能並發出響鈴，約半小時後即查出手機位置。警方同時呼籲，只要手機事前有設定遺失功能，都有機會找回。

8月初晚間，大學二年級蘇姓學生從台北車站附近搭公車至文山區，下車後卻發現手機不見了，趕緊先依自己當晚路線尋找，但均無所獲，直到翌日晚間8時許，才到萬芳派出所求助。警員黃智為善用科技，先以智慧手機遺失定位模式，找到手機位置在文山區木柵路五段一帶公車總站，再以手機響鈴警示，經站務人員協助，終於順利尋回手機，男大生對此深表謝意。

文山第一分局呼籲，搭乘大眾運輸工具，下車時務必再三檢視所攜帶物品及行李，避免東西遺失後，要找尋又耗時傷財。此外，蘋果iOS及安卓系統都有內建的找手機軟體「Find My iPhone」及「Android Device Manager」，只要事前設定，手機遺失後沒有被關機，都有機會找回。

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