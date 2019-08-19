身體猛抽搐30年！醫檢查赫見「10公分寄生蟲」腦內亂竄…驚悚真相曝光

▲寄生蟲在男子腦內活生生亂竄。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名59歲張姓男子的身體時常抽搐，且症狀維持了有30年之久，他原先以為是癲癇，所以持續服用治療藥物，直到今年開始，每個月都會突然有一次嚴重發作，他才意識到情況不對，趕緊到醫院進行深入檢查，醫生一查發現，男子是遭到裂頭蚴寄生蟲感染，便透過手術將他顱內的10公分活蟲取出。

綜合陸媒報導，家住廣東省廣州市的張男經常在發病時猛力抽搐，且伴有頭痛、頭暈、晚上出汗等症狀，醫生起初認為他患上癲癇，所以開了治療癲癇的藥物，不過張男的病症卻越來越嚴重，抽搐頻率也逐漸增加，「尤其是從今（2019）年開始，基本上每隔1個月，甚至是20天就大發作一次」，張男只好到其它家醫院進行更深入的檢查。

報導指出，當醫生使用核磁共振儀器檢查腦部時，發現張男的右側額葉發生病變，並且在抽血化驗時顯示裂頭蚴抗體呈「陽性」，才知道看似癲癇的症狀其實是感染寄生蟲的緣故。醫師團隊最後在張男的顱內順利抓出一條10公分長的裂頭蚴活蟲，並將周圍的感染性肉芽腫（infective granuloma）全部切除。

醫生表示，張男顱內的活蟲可能存活了30年，患上此病有多種成因，包含病人有可能是在河道游泳嗆水時吞入裂頭蚴幼蟲，幼蟲便在人體內持續存活；或者飲用生水、進食沒經煮熟的青蛙、蛇等，都有機會感染寄生蟲。張男事後坦承，他幼時居住在山村，村內人一般都是飲用山泉水且有進食青蛙的習慣，因此感染裂頭蚴可能與這有關。

醫師表示，裂頭蚴一旦進入大腦，不僅其代謝產物會對大腦帶來損害，更可怕的是它會不停地遊走，給大腦帶來不可恢復的破壞。不少網友看完噁心一幕後留言說，「這條蟲年紀比我還大…」、「這些寄生蟲是吃腦內的東西嗎？」、「看著都想吐了」、「只好把蟲再烹來吃了，畢竟養這麼久」、「好可怕啊，不敢吃青蛙了」、「突然腦袋也跟著疼了」。

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