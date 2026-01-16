揭尪出軌反被判道歉15天　陸人妻邊曬證據邊喊對不起

記者黃翊婷／綜合報導

中國一名人妻日前在抖音平台發布道歉影片，聲稱自己因為被法院判決要向外遇的丈夫道歉15天，所以決定每天拍攝影片道歉，並在影片中不斷重述丈夫出軌的事情，意外引起網友們熱烈討論。不過，也有律師提醒，人妻詳細提及丈夫的個資，可能會構成侵害名譽權、隱私權。

▲人妻拍攝道歉影片，向出軌的丈夫道歉，內容卻讓網友們笑翻。（圖／翻攝自抖音／娜姐重生）

人妻本月12日在個人抖音頻道「娜姐重生」發布影片，聲稱因為先前在網路平台公開丈夫外遇的事情，被法院判決要在社交媒體平台向丈夫公開道歉15天，所以決定每天拍攝影片「道歉」。目前，人妻已經發布4部道歉影片，影片中不僅曬出判決書內容，還貼出丈夫出軌的證據，例如丈夫被女方配偶毆打的照片等等。

影片公開之後，立刻掀起中國網友關注與討論，還有網友開玩笑提議，依照人妻的這個情況，應該一天道歉3次，早中晚各1次，而且道歉有很多種方式，例如登報、電視台廣告、商場廣告等等，透過「多渠道」道歉更有誠意。

不過，根據陸媒《大河報》報導，律師杜潔提醒，人妻在道歉影片中詳細提及丈夫的真實姓名、工作單位等個資，可能會構成侵害名譽權、隱私權，反而再度挨告。但網友們紛紛留言力挺人妻，「那就繼續告，繼續道歉囉」、「不說清楚姓名、單位，同名同姓的造成誤解怎麼辦」、「怎麼表揚的時候不是隱私，到了道歉的時候就成隱私了呢」。