看見水金九山海日常！黃金博物館推10部「礦山故事」微電影

▲《最後的青草藥》勸濟堂廟務人員到南雅尋找青草藥路徑。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了將礦山的文化底蘊傳遞給更多民眾，新北市立黃金博物館「礦山故事」系列微電影，即日起透過數位與實體雙軌並行，於黃金博物館數位博物館、YouTube頻道及昇平戲院同步上映。期盼透過影像敘事，跨越地域限制，讓大眾看見礦山的生命力與人情味，深入體驗水金九地區深厚的歷史文化魅力。

黃金博物館館長林文中表示，博物館自2019年開始，在文化部的支持與補助下，辦理「礦山故事的發掘與記錄」計畫，至今已累積拍攝逾30支影片。透過鏡頭，走進水金九看似平凡卻最值得珍藏的生活片段，將土地的記憶與人情味，轉化為一幀幀扣人心弦的珍貴影像。今年新增10部影片，持續深入挖掘在地居民與職人的生命故事，帶領觀眾一窺礦山豐富的歷史底蘊。

▲《礦山玩團仔》團員向前輩請教義和堂歷史。

今年最新影片中，介紹令人深刻的10個「礦山故事」，包括：斜槓攝影師陳盛豊在工作之餘，持續用影像守護礦業歷史；遺跡守護者阿西大哥多年來堅守文化資產；新山里吳里長帶領的編織班媽媽們，以毛線創作出溫暖手作，串起人與地方的情感；勸濟堂傳承代表性的信仰風景「青草祭」；金瓜石教會溫柔而踏實的生活景象；礦山留影人金波大哥，用快門捕捉山城裡自然與人文交織的精彩瞬間。

另外，也在影像裡看見「礦山玩團仔」九份在地青年與北管九份義和堂的情感交織、「礦山青年團」如何熱情投入在地的保存與推廣、「新金瓜石人」許緁一家，以及邀請大家來山城「迷迷路」的馬丁。他們在金瓜石找到生活的方向與連結，展現礦山文化持續開展的新樣貌。

「礦山故事」系列影片已於新北市立黃金博物館官網「數位博物館」及黃金博物館YouTube頻道（https://reurl.cc/bNo6rM）上架。這份屬於山城的記憶，更將重返歷史現場，於九份昇平戲院播放。邀請民眾透過指尖點閱，或親身坐在老戲院，藉由「礦山故事」，細細品味水金九堅韌的生命力與美好日常。

▲礦山故事系列微電影可於昇平戲院及黃金博物館YouTube頻道等觀賞。

▲《記憶的勾線》新山里編織班成果發表。