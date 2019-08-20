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網拍買Nike Air Max鞋！他一收到貨就降價「氣炸討錢」　老闆神回...秒閉嘴

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Nike Air Max 720（圖／記者許凱彰攝）

▲Nike Air Max 720主打氣墊厚度超越以往所有鞋款，官方定價6300元。（圖／記者許凱彰攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「差評！必須差評！」近日有網友氣噗噗抱怨，他在網拍上購入一雙Nike Air Max 720新款跑步鞋，結果才開心收到貨品，再看購物頁面居然降價了，他不甘心吃虧，於是私訊老闆要求退差價；不過賣家也不是省油的燈，靠著1招神回應讓他秒閉嘴！

王姓網友17日在「爆廢公社二館」貼文，公布一張和網拍賣家對話的臉書私訊截圖，起因是他在蝦皮拍賣上下單一雙Nike Air Max 720球鞋，沒想到才一收到貨，再回頭看原本的購買頁面，驚訝發現賣家已降價，他不想吃這悶虧於是找老闆討個公道。

請繼續往下閱讀...

「老闆您好，我的鞋剛收到你那邊就降價......」王男先是語氣禮貌的說出事件原委，下一句再點出主旨，希望賣家能退回差價。沒想到老闆不接受，反而神回1句「我現在就漲價！」沒多久就看老闆傳來Nike Air Max 720球鞋賣場截圖，價格果真漲回去了，瞬間讓他啞口無言，想不到任何理由爭辯。

網拍買Nike Air Max鞋！他一收到貨就降價「氣炸私訊」（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲老闆不甩客人要求退回差價，霸氣調漲價格處理。（圖／翻攝爆廢公社二館）

對話截圖貼出後，讓無數網友笑到不行，「跟標籤撕掉一樣的好笑」、「這個要學起來」、「雖然老闆很賤，但可以接受」、「這老闆太好笑了」、「匯市也是每秒都在變動阿」、「笑死哈哈哈哈哈」。

此外，網友們忍不住欽佩老闆的反應能力，笑稱買家記得補差價，「老闆真有行動力哈哈哈」、「老闆太聰明了」、「他漲價你要補差價嗎」、「傑出的一手無誤」、「還有撿到便宜，該知足了」、「老闆的意思叫你再匯款差額」、「老闆頭腦轉很快，真適合當老闆。」

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關鍵字：爆廢公社二館,網拍,Nike Air Max

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