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手機「忘在超商被偷」！她回頭調監視器結局鬧翻　網笑哭勸：以後別再去

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▲▼超商，便利商店 。（圖／資料照）

▲超商示意圖。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

一早起床精神不好，迷迷糊糊之際做事很容易出包。一名女網友就在臉書分享自己的蠢事，原來她今日疑似以為自己把手機忘在超商，還不幸被別人拿走，急忙請店員調監視器。沒想到她在等待的過程中，默默發現超鬧事實，直呼「造成店員店長麻煩很抱歉！」

「抱怨自己為什麼可以這麼北七。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己今早去超商寄貨，順便吃頓早餐，不料回家後卻發現找不到手機，用室內電話打也沒人接。

請繼續往下閱讀...

原PO直覺判斷她不小心把手機留在超商的桌上了，急忙去電請店員幫忙看看桌上是否有她的東西，但是很不幸地對方說沒看到。她擔心已經被其他客人拿走了，於是又連忙到門市，想請店員幫忙調監視器。

然而店員表示調監視器的權限在店長手上，且店長今天又休假，需要花點時間才能聯絡上。原PO表示聽到這裡她心都涼了，不過店員還是很有耐心地持續幫她聯絡，還安撫她「或許拿走手機的人會良心發現拿來還。」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

為了不影響其他客人結帳，好心的店員便把手機先借給原PO讓她繼續打，順便在位子上等店長過來。沒想到這時原PO隱約聽到「oh~my my my」的聲音，疑似是韓團BTS的歌「Boy With Luv」，也就是她所使用的手機鈴聲；以為自己幻聽的她隨後循著聲音找，發現音樂是從垃圾桶傳來的，且裡頭正躺著她的手機，「也就是說，我吃完早餐把垃圾拿去丟了，同時也把手機丟進去了......。」

▲▼ 垃圾桶,紙杯,垃圾 。（圖／pixabay）

▲原PO在垃圾堆中發現手機。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO把這段羞愧蠢事貼出來，還表示這支手機是剛換的，造成店員和店長的麻煩她真的很抱歉，也很感謝2位的大力協助。

貼文一出，網友們都替她捏把冷汗表示「已經超越鑰匙丟機車車廂了」、「還好你有設鈴聲」、「店員心地真好」、「很鬧欸」、「恭喜你找回手機」、「我看你以後不要去這家了，他們一定印象深刻」。

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關鍵字：超商,手機,店員,垃圾桶,爆怨公社

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