大陸 大陸焦點 特派現場

「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜　網狂指「它」：比上台唱歌還慘

▲網友分享自己抽到上台跟老闆對視十秒。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友分享自己抽到上台跟老闆對視十秒。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

每年一月是各家公司的尾牙旺季，其中「尾牙獎品」更是每位員工最期待的部分。「尾牙抽到最沒用的東西」成為近日微博熱搜總榜上的熱門話題，全網都在分享自家公司抽出的「髒東西」，其中包括，「提早下班兩小時券、主管1對1請吃飯」等各種荒唐獎項，令眾人苦笑不已。

▲網友分享各種荒謬獎項。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲網友分享各種荒謬獎項。（圖／翻攝自小紅書，上同）

中國各大社群平台包含微博、抖音、小紅書等，近期尾牙話題成大家的最愛，眾人紛紛開始「比爛」。遭網友點名的爛獎有，「520元紅包（一張伍佰的照片+二十元現金）」、「吃半根白蘿蔔」、「上台與老闆對視十秒鐘」、「與領導1對1暢聊」、「主管旁的景觀辦公位使用權」、「與總經理共進晚餐」、「上台與老闆合照並上獲得簽名一張」、「與董事長上台合影比愛心，並上傳至工作群組」等。

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲網友分享各種荒謬獎項。（圖／翻攝自小紅書，上同）

不少抽到上述獎項的員工都無奈直呼，「我這手氣到底都抽到什麼髒東西啊！」其中遭最多網友點名的最爛獎就是「上台與老闆合照」，有人還直言「這比被安排上台唱歌還慘呢」、「突然覺得自己沒抽到獎更好了」。

也有網友曬出令眾人羨慕的「正常獎項」，除了各式家電用品外，有公司豪抽汽車、電動車、30公克金條、50支iPhone 17 Pro Max、清空網拍購物車前三項等，都令不少人羨慕不已。

▲被網友評為正常的獎項。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲被網友評為正常的獎項。（圖／翻攝自小紅書，上同）

相關話題也引起熱議多日，網友直呼，「這種東西不要也罷，浪費我感情」、「上次尾牙我同事抽到了跟老闆合影一張，然後我看到她轉身丟垃圾桶了，台上還一直在問誰抽到特等獎」、「大多數人吃飯都想躲老闆遠點，更別說會中特等獎了，畢竟霸道總裁在現實中，一點都不招人喜歡」。

01/14 全台詐欺最新數據

「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜　網狂指「它」：比上台唱歌還慘

「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜　網狂指「它」：比上台唱歌還慘

