20歲「正妹網紅」流浪柬埔寨回中國了！　驗出毒品反應

▲陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭。（圖／翻攝自微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導

20歲的中國美女網紅Umi，被發現流落柬埔寨西哈努克港街頭，精神狀態不穩，引起關注。家人15日證實，Umi已被接回中國，目前正在福州的醫院接受治療。

網紅奢華形象崩壞 家人出面報平安

Umi原本以豪華生活、精緻穿搭在網路上圈粉無數，沒想到近日卻傳出她流落在東南亞街頭，被路人目擊時神情恍惚，令人震驚。Umi的母親和親戚在6日趕到柬埔寨，親自把她接回中國。據家屬透露，目前Umi正在福州醫院住院，接受相關治療和休養。

醫院檢查後發現，Umi肺部有感染、胸腔積水，健康狀況令人擔憂。最讓人疑惑的是，她的藥物檢驗結果顯示冰毒和K他命呈現陽性。中國警方已介入調查，想要查明Umi身上為何會有毒品反應，背後原因還待釐清。

高薪陷阱曝光 父親受訪還原經過

Umi向中國使館的人員透露，自己是被「高薪工作」騙到柬埔寨，結果不但沒找到工作，反而落得在街頭遊蕩。她還說，過程中受騙十分無助，直到家人趕來才得以返回中國。

Umi的父親日前受訪時表示，去年12月26日是他最後一次和女兒聯繫。父親坦言，他一直以為Umi待在浙江，完全不知道女兒早已離開中國。他對女兒突然出現在柬埔寨街頭感到不可置信，也對這一切始末充滿疑問。

警方介入調查 家屬盼早日康復

目前，中國警方正在深入調查Umi事件，釐清她為何會被騙到柬埔寨，以及毒品反應的來源。家屬則希望Umi能夠在醫院安心休養，早日恢復健康，也呼籲外界不要再傳播不實消息。