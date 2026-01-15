2026兩岸「冷和平」新常態　價格高於價值！川普視台灣為戰略資產

▲「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。（圖／記者任以芳攝）

2026年兩岸局勢受「川普主義」衝擊，步入高度不確定的深水區。台大外交系教授張登及與政大國關中心副研究員曾偉峯今（15）日分析，川普2.0把「台海問題」被定義為重要的戰略資產，「價格優於價值」重新定義台灣戰略地位，對中國外交構成嚴峻挑戰；與此同時，北京對台思維轉向「實措施」，透過法律內政化、軍事實戰化等策略滲透試圖造成既定事實。然而，這種強硬轉向卻引發「軟硬、虛實、內外」三大結構性矛盾，導致兩岸陷入惡性螺旋。至於展望2026年，4月「川習會」與11月台灣「九合一」選舉將是兩岸情勢轉折的關鍵觀測指標。

由政大國際關係研究中心、政大東亞研究所及中共研究雜誌社今15日共同主辦的「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。台大政治系教授張登及聚焦「外交情勢總結與預判」，政大國關中心副研究員曾偉峯著重「兩岸情勢總結與預判」，政大國關中心兼任研究員劉復國與會總結2025年中美、兩岸關係現狀與2026年未來發展。

回顧過去一年中美外交角力，台大政治系教授張登及指出，儘管大陸透過上海合作組織峰會、抗戰勝利80周年閱兵等主場外交展現大國氣場，並由政治局常委與外交部長王毅等高層密集出訪，只是試圖在例行性的國際活動中穩住陣腳，當前國際局勢最大的自變數並非中俄等國的攻勢，而是「川普2.0」被視為國際關係中最劇烈的變數。

張登及指出，「川普他明天都不知道要做什麼，都是他最大的優勢，你不會知道明天要去社交發什麼文章，這卻是規則為基礎的國際關係一種典範轉移跟重構，對於中美關係與中國外交都是相當嚴厲的挑戰。

談及大陸方面2026年挑戰，張登及表示，中國當前面臨國內外兩大局勢，經濟、安全、外交環環相扣。包括黨政許多亂作為、不作為，官場與軍體系腐敗問題，包括追求2049年現代化目標及「十五五」開局，挑戰嚴峻。十四屆人大三次會報告顯示，保護主義加劇、地緣政治波動、關稅壁壘、內需不足等系統性風險依然存在，「即使有向好基礎，坦白說依舊『不穩固』。」

面對美國霸權重新定義與擴張，在川普眼中「台海問題」被定義為重要的戰略資產，但這種資產的屬性在川普心中的邏輯偏向「價格優先價值」。隨著美方要求台灣指標性半導體產業進一步赴美設廠的壓力增加，台灣在美中博弈中的角色已從單純的民主價值同盟，變成「價格優於價值」，意味著美國在台海議題上將更重視實際利益與可交換性。

政大國關中心兼任研究員劉復國指出，台灣媒體往往較多聚焦於中國外交領域負面報導，鮮少關注其正面展現的外交成果。「事實上，面對2025年以來的大國競爭，中國大陸展現極強的模式與制度自信。」

劉復國舉例，川普總統已正式簽署行政命令，宣布退出包含聯合國體系在內的61個國際組織。這種「退群」行為標誌著美國主動撤離領導地位，導致國際政治出現了明顯的此消彼長。當川普總統直言國際法不再重要、唯有個人道德感能約束他時，二戰以來辛苦建立的國際規範已然被完全打破。

他表示，相比之下，中國的外交布局正逐漸成熟，慢慢呈現出中國模式全球治理，美國退群的結果，讓中國有很多機會在全球氣候變遷，或其他場域扮演領導的角色。

談及中美角力下的兩岸關係，政大國關中心副研究員曾偉峯指出，「兩岸還是處於的『冷和平』，經濟社會方面處於一個曖昧的狀態。」台灣的民意對於兩岸的政治交流相對警戒，但對經濟、社會交流持開放態度，兩岸政治口水戰沒有少，兩岸經濟還是屬於高依存狀態。

曾偉峯繼續分析，兩岸社會交流有限，人員的往返，學生的交流沒有增加，整體來講兩岸關係與過去沒有變化太多，唯獨兩件事變了，第一是2025年川普上台，中美關係的變化衝擊到兩岸關係，第二變中共對台的策略的方針思維有一些改變，目前衝擊兩岸關係最主要的因素就是「實」。

曾偉峯指出，不管過去中國軟手段、硬手段，2025年有三項明顯「實」的改變，一是把台灣視為領土，二是外交上面持續性涉台，造成既定事實，讓國際社群同意台灣是中國的一部分，三是在軍事上，比如去年底「正義使命」對台實戰演練，透過長臂管轄把台灣或者周邊水域視為領土的一部分。還有以具體行動設立「台灣光復紀念日」、推動福建「惠台12條」在台灣開設沙縣小吃可獲5千元補貼、擴大台胞落地簽口岸至100個、公開台灣資通電軍人員個資、通緝立委沈伯洋等人，以及政協主席王滬寧首次提出統一後的7個更好。

步入2026年，美中關係夾在兩岸局勢展現出極為複雜的「暗潮洶湧」，曾偉峯深入分析指出，中共對台轉「實措施」之後，有三個很重要的矛盾不得不停下來，會變成一個惡意螺旋。

一是「軟硬矛盾」，明顯的例子，去年12月2號福建推惠台12條，12月29日圍台軍演，效果一定是互相抵消；二是「虛實的矛盾」，舉例軍演真正的效果是虛的，台灣沒有真的被拿下，沒有真的變成中國領土一部分，沒有達到整個統一指標，所以大陸方面只能推出更多的「實」措施。

三是「內外矛盾」，大陸試圖將台灣問題「內政化」，卻因政策推進而促使台灣問題「國際化」，影響國際航運、法制，並牽動美日等國的高度關注，導致兩岸關係進一步緊張。

曾偉峯提醒，今年兩岸情勢有兩大關鍵觀察指標，將直接決定兩岸局勢的走向。一是即將於4月登場的「川習會」，可能就聚焦川普他表達表現出來「美國利益」強勢立場，會直接影響北京對台政策。

二是11月舉行的台灣「九合一」地方選舉，對岸也會看結果，看完之後可能重新評估台灣的情勢，重新評估不管是統戰的效益，可能會影響在「實措施」，思考策略性的調整。兩個大事件都是觀察2026年兩岸關係很重要的指標。