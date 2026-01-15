　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩岸「冷和平」新常態　價格高於價值！川普視台灣為戰略資產

▲▼ 政大國關中心、東亞所與中共雜誌研究社於今15共同日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒、國防安全研究院委任服研究員揭仲、政大國關中心兼任研究員劉復國等人，針對解放軍近期大量清洗高階將領以及整肅軍中貪腐有不同分析與看法。 。（圖／記者任以芳攝）

▲「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

2026年兩岸局勢受「川普主義」衝擊，步入高度不確定的深水區。台大外交系教授張登及與政大國關中心副研究員曾偉峯今（15）日分析，川普2.0把「台海問題」被定義為重要的戰略資產，「價格優於價值」重新定義台灣戰略地位，對中國外交構成嚴峻挑戰；與此同時，北京對台思維轉向「實措施」，透過法律內政化、軍事實戰化等策略滲透試圖造成既定事實。然而，這種強硬轉向卻引發「軟硬、虛實、內外」三大結構性矛盾，導致兩岸陷入惡性螺旋。至於展望2026年，4月「川習會」與11月台灣「九合一」選舉將是兩岸情勢轉折的關鍵觀測指標。

由政大國際關係研究中心、政大東亞研究所及中共研究雜誌社今15日共同主辦的「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。台大政治系教授張登及聚焦「外交情勢總結與預判」，政大國關中心副研究員曾偉峯著重「兩岸情勢總結與預判」，政大國關中心兼任研究員劉復國與會總結2025年中美、兩岸關係現狀與2026年未來發展。

▲▼ 政大國關中心、東亞所與中共雜誌研究社於今15共同日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒、國防安全研究院委任服研究員揭仲、政大國關中心兼任研究員劉復國等人，針對解放軍近期大量清洗高階將領以及整肅軍中貪腐有不同分析與看法。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台大政治系教授張登及。（圖／記者任以芳攝）

回顧過去一年中美外交角力，台大政治系教授張登及指出，儘管大陸透過上海合作組織峰會、抗戰勝利80周年閱兵等主場外交展現大國氣場，並由政治局常委與外交部長王毅等高層密集出訪，只是試圖在例行性的國際活動中穩住陣腳，當前國際局勢最大的自變數並非中俄等國的攻勢，而是「川普2.0」被視為國際關係中最劇烈的變數。

張登及指出，「川普他明天都不知道要做什麼，都是他最大的優勢，你不會知道明天要去社交發什麼文章，這卻是規則為基礎的國際關係一種典範轉移跟重構，對於中美關係與中國外交都是相當嚴厲的挑戰。

談及大陸方面2026年挑戰，張登及表示，中國當前面臨國內外兩大局勢，經濟、安全、外交環環相扣。包括黨政許多亂作為、不作為，官場與軍體系腐敗問題，包括追求2049年現代化目標及「十五五」開局，挑戰嚴峻。十四屆人大三次會報告顯示，保護主義加劇、地緣政治波動、關稅壁壘、內需不足等系統性風險依然存在，「即使有向好基礎，坦白說依舊『不穩固』。」

面對美國霸權重新定義與擴張，在川普眼中「台海問題」被定義為重要的戰略資產，但這種資產的屬性在川普心中的邏輯偏向「價格優先價值」。隨著美方要求台灣指標性半導體產業進一步赴美設廠的壓力增加，台灣在美中博弈中的角色已從單純的民主價值同盟，變成「價格優於價值」，意味著美國在台海議題上將更重視實際利益與可交換性。

▲▼ 政大國關中心、東亞所與中共雜誌研究社於今15共同日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒、國防安全研究院委任服研究員揭仲、政大國關中心兼任研究員劉復國等人，針對解放軍近期大量清洗高階將領以及整肅軍中貪腐有不同分析與看法。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 政大國關中心兼任研究員劉復國。（圖／記者任以芳攝）

政大國關中心兼任研究員劉復國指出，台灣媒體往往較多聚焦於中國外交領域負面報導，鮮少關注其正面展現的外交成果。「事實上，面對2025年以來的大國競爭，中國大陸展現極強的模式與制度自信。」

劉復國舉例，川普總統已正式簽署行政命令，宣布退出包含聯合國體系在內的61個國際組織。這種「退群」行為標誌著美國主動撤離領導地位，導致國際政治出現了明顯的此消彼長。當川普總統直言國際法不再重要、唯有個人道德感能約束他時，二戰以來辛苦建立的國際規範已然被完全打破。

他表示，相比之下，中國的外交布局正逐漸成熟，慢慢呈現出中國模式全球治理，美國退群的結果，讓中國有很多機會在全球氣候變遷，或其他場域扮演領導的角色。

▲▼ 政大國關中心、東亞所與中共雜誌研究社於今15共同日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒、國防安全研究院委任服研究員揭仲、政大國關中心兼任研究員劉復國等人，針對解放軍近期大量清洗高階將領以及整肅軍中貪腐有不同分析與看法。 。（圖／記者任以芳攝）

▲政大國關中心副研究員曾偉峯。（圖／記者任以芳攝）

談及中美角力下的兩岸關係，政大國關中心副研究員曾偉峯指出，「兩岸還是處於的『冷和平』，經濟社會方面處於一個曖昧的狀態。」台灣的民意對於兩岸的政治交流相對警戒，但對經濟、社會交流持開放態度，兩岸政治口水戰沒有少，兩岸經濟還是屬於高依存狀態。

曾偉峯繼續分析，兩岸社會交流有限，人員的往返，學生的交流沒有增加，整體來講兩岸關係與過去沒有變化太多，唯獨兩件事變了，第一是2025年川普上台，中美關係的變化衝擊到兩岸關係，第二變中共對台的策略的方針思維有一些改變，目前衝擊兩岸關係最主要的因素就是「實」。

曾偉峯指出，不管過去中國軟手段、硬手段，2025年有三項明顯「實」的改變，一是把台灣視為領土，二是外交上面持續性涉台，造成既定事實，讓國際社群同意台灣是中國的一部分，三是在軍事上，比如去年底「正義使命」對台實戰演練，透過長臂管轄把台灣或者周邊水域視為領土的一部分。還有以具體行動設立「台灣光復紀念日」、推動福建「惠台12條」在台灣開設沙縣小吃可獲5千元補貼、擴大台胞落地簽口岸至100個、公開台灣資通電軍人員個資、通緝立委沈伯洋等人，以及政協主席王滬寧首次提出統一後的7個更好。

步入2026年，美中關係夾在兩岸局勢展現出極為複雜的「暗潮洶湧」，曾偉峯深入分析指出，中共對台轉「實措施」之後，有三個很重要的矛盾不得不停下來，會變成一個惡意螺旋。

一是「軟硬矛盾」，明顯的例子，去年12月2號福建推惠台12條，12月29日圍台軍演，效果一定是互相抵消；二是「虛實的矛盾」，舉例軍演真正的效果是虛的，台灣沒有真的被拿下，沒有真的變成中國領土一部分，沒有達到整個統一指標，所以大陸方面只能推出更多的「實」措施。

三是「內外矛盾」，大陸試圖將台灣問題「內政化」，卻因政策推進而促使台灣問題「國際化」，影響國際航運、法制，並牽動美日等國的高度關注，導致兩岸關係進一步緊張。

曾偉峯提醒，今年兩岸情勢有兩大關鍵觀察指標，將直接決定兩岸局勢的走向。一是即將於4月登場的「川習會」，可能就聚焦川普他表達表現出來「美國利益」強勢立場，會直接影響北京對台政策。

二是11月舉行的台灣「九合一」地方選舉，對岸也會看結果，看完之後可能重新評估台灣的情勢，重新評估不管是統戰的效益，可能會影響在「實措施」，思考策略性的調整。兩個大事件都是觀察2026年兩岸關係很重要的指標。

2026兩岸「冷和平」新常態　價格高於價值！川普視台灣為戰略資產

CNN：川普已開始出售委內瑞拉石油

CNN：川普已開始出售委內瑞拉石油

一名政府官員證實，美國已完成首筆委內瑞拉石油交易，銷售金額高達5億美元，未來幾天至幾周，預期還會有更多筆交易。美國總統川普月初下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，就明確表示他計畫開發該國豐富的石油資源。

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

美轟伊朗4目標曝光　專家點出1隱憂

美轟伊朗4目標曝光　專家點出1隱憂

和談卡關　川普歸咎澤倫斯基

和談卡關　川普歸咎澤倫斯基

