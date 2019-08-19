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公文隔空戰「誰批得多」！韓國瑜直播PK蘇貞昌：一個人高的公文

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記者吳奕靖／高雄報導

究竟公文要怎麼批、批多少，最近在政壇發酵！高雄市長韓國瑜臨時開直播出招，直接說就是要和行政院長蘇貞昌來PK ，甚至拿出一個人高的公文，還標明「勵志當全台灣最認真的市長，如果認真程度是看公文數的話」，擺明就是要嗆聲蘇貞昌！

▲韓國瑜中午臨時直播，拿出一個人高的公文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜中午臨時直播，拿出一個人高的公文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這場公文大戰就從15日開始，高雄市長韓國瑜當時就表示，每天至少批10份公文。不過隔了一天行政院長蘇貞昌接受媒體採訪時就說表示，自己批的公文常常要分好幾批抱進來，堆起來比人還高，重點是工作也不只有批公文，身為人民託付責任的公務員，很認分的堅守崗位，不敢怠忽。

韓國瑜的直播是在19日的中午，一開始就說明就是因為蘇貞昌之前說公文堆起來跟他一樣高，所以自己特別也調出公文強調自己批的公文堆疊起來的高度也跟自己一樣高，不過隨後韓國瑜問：「批的公文越多就代表越認真，但換句話說一個人的健康，補品吃得多代表身體越健康，最好吃個十全大補，補到紅光滿面嗎」，話鋒一轉韓國瑜說要相信文官體制，要分層負責，一個城市首長是一個希望的化身，而自己也有優秀的事務官跟政務官來配合自己，這也是高雄市政府分工一個最重要的精神。

韓國瑜也強調公文批得多少跟行政效率並非能夠劃上等號，效率跟效果也不能畫上等號，而且他的公文當中也包含了市民朋友寫信給自己，也親自會批閱後轉交給相關單位，這也是「蒐集民意」的一環。整場直播時間約在5分鐘以內結束，不過這場直播跟過往不一樣，完全沒有預告，臨時就來了，但還是有在線觀看人數超過5千多人，連韓國瑜自己都嚇一跳。

▼韓國瑜指出，市長要批的不只公文，民眾的意見信也是工作之一。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲▼公文隔空戰「誰批得多」！韓國瑜直播PK蘇貞昌：一個人高的公文。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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關鍵字：韓國瑜, 公文,蘇貞昌,一個人高,直播

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