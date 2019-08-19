挺侯友宜先拚市政　葉毓蘭：誰當競總主委有差嗎？

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者季相儒攝）



記者呂欣玫／綜合報導

新北市長侯友宜近日因拒絕擔任國民黨總統參選人韓國瑜的競總主委惹來罵聲，南投縣長林明溱甚至開嗆不識大體、不合作就退黨。對此，中央警察大學退休教授葉毓蘭19日忍不住為侯友宜喊冤，「真有必要強迫縣市長擔任競選總部主委嗎？誰當主委有差嗎？」

侯友宜日前被問及是否接任新北市競總主委時表示，現在他以市政為最大的優先，其他的完全不考慮，要好好的拚市政，卻引起林明溱不滿，認為他應要「識大體」，並嗆不合作就退黨。

對此，葉毓蘭透過臉書不滿表示，雖然她已經在國政顧問團名單內，但她認為，「真有必要強迫縣市長擔任競選總部主委嗎？誰當主委有差嗎？」2016年大選，在2015年十月才換柱，鐵桿深藍執政的選區，前新北市長朱立倫搭檔人權律師王如玄仍然大敗。

葉毓蘭指出，國民黨長期執政的苗栗與南投國民黨在2012年分別握有63.84%、54.62%的高得票率，4年後苗栗得票率卻慘剩37.55%，南投更低到只有32.08%，就連朱立倫所在的新北市也讓「英仁配」搶下116萬多票、54.79%的過半得票率；「朱玄配」則僅有70萬多票，得票率33.34%，「朱市長自己參選得票率都這麼差了，誰當競選總部的主委，真的沒有那麼重要！」

反觀去年的九合一大選，侯友宜在新北市的競選總部命名為市民總部，只有一位低調客氣、開著老車的總幹事林鴻池，沒有設主委，選戰一樣打的風風火火，葉毓蘭認為，「這就是侯友宜，不一樣的侯友宜，他的特立獨行，讓他大勝行政院長蘇貞昌30萬票」，新北市的選民中年輕人、中間選民、知識藍不少，讓他專心去拚市政，爭取民眾的認同，「最後的關鍵時刻出來力挺同黨候選人，不是最理想的作法，何以一定要為他們戴上緊箍咒，逼他們急急如律令？」