遭爆市政會議晚開！韓國瑜無奈強調「從來沒周四開」...冤喊：說話要有根據

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後風波不斷！外界質疑他疏於市政，日前璩美鳳更爆料高雄市政會議拖到周四才開，名嘴黃創夏也在臉書上提到此事，但事後已刪除貼文。韓國瑜19日現身杉林區木瓜園巡視農損，接受媒體聯訪時再強調，「市政會議從來沒在星期四開過」。

▲遭爆市政會議延到周四才開，韓國瑜19日強調無此事。（圖／記者賴君欣攝）

近期受西南氣流影響，南台灣雨勢不斷，直接影響到進入收成期的木瓜。韓國瑜19日上午10時45分左右先赴旗山訪視木瓜農損情形，接著轉往杉林區木瓜園，見到泡水腐爛的農作物，韓國瑜忍不住嘆氣，直喊「心痛，現在都要開始賣了。」強調市政府將全力協助農友！

▲▼ 韓國瑜訪視杉林區木瓜農損情形。（圖／記者賴君欣攝，下同）

韓國瑜接受媒體聯訪時表示，市政府能做的是盡可能將農民損失減低，除了現金之外，也會提供肥料補助，災害過後要協助農民們盡速恢復生產力。

面對媒體提問有名嘴在臉書上指稱，「市政會議拖到星期四才開」，他表示，黑韓、黑高雄市政府的流言從來沒有斷過，強調市政會議從來沒在星期四開過，固定在星期二舉行，若有延誤也頂多延到星期三，呼籲名嘴說話要有根據。

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