獨／李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就是這個習慣」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬，走訪台北市永康商圈過程當中，被媒體拍到跟永康商圈協進會理事長李慶隆「十指緊扣」，而《ETtoday新聞雲》記者獨家採訪李佳芬，李佳芬表示：「黑到無法無天，黑到天荒地老，韓國瑜知道後，昨天更是翻白眼」，也質疑為何不報導「商圈願意來幫助小林村」。

▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

李佳芬聽到這件事第一個反應就是「黑到無法無天、黑到天荒地老」，因為參加台北市永康商圈跟理事長牽手的這個情況，根本不是像媒體質疑那個樣子，李佳芬還原當天的情況「就是當天我有去拜訪，我的行程有延遲，理事長在樓下等很久了，當天天氣很熱，等很久，媒體朋友也等很久，我不知道有媒體，我真的不知道有媒體，因為這個行程原本我只是想參加他們的東西，理事長可能等了也急了，看到那麼多人，也沒有看到那麼多媒體，一看到我就拉著我趕快往樓上跑，就記者要問嘛！就談一談，我就聽到他在旁邊說好了，趕快上去了」。

▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

李佳芬也笑著說，昨天她自己被拉的時候還特別問了一個男性朋友，這位男性朋友也回答說：「他拉你，他拉我也是這樣哇，哈...」，李佳芬認為商圈理事長就是這個習慣，而且七十幾歲了，「我都覺得人家好好的，一個永康商圈的活動，就是去參加一場活動，他們商圈的人九月份的時候，會來小林村，如果我們這邊有農特產品，他們每一週、一個假日的市集，他們說可以幫小林受災戶可以幫忙賣農特產品，賣完全數就是要給他們（小林受災戶）」。自己非常感動、也謝謝永康商圈。

李佳芬說上去之後有很多商圈的店家，還有很多人，跟當地永康街很多民眾都在那邊，還質疑「為什麼不告訴人家說，寫說這些人（永康商圈發展協會）願意幫小林村來賣農產品，他們九月份想要帶他們社區的成員，商圈的成員下來（高雄），在他們假日市集裡面來賣受災戶的農特產品」。李佳芬還笑著說：「我老公昨天真是翻白眼」。

▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）