辣媽牛仔褲「破後面」超惹火！處女座弟秒下禁令...怒：妳屁股都掉出來了

▲阿嘶~難怪兒子不讓看，左圖就是弟弟拍的。（圖／拉布授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「怎麼會生了一個管家公！」一名辣媽昨天帶孩子出門玩，回家後直接累癱，連褲子也懶得換。眼看媽咪的牛仔破褲後面，露出一大片白皙嫩肉，這讓7歲的大兒子超火，碎念的同時還像小大人一樣，要求她以後都不能再穿這件了。

拉布昨天穿著破褲帶孩子們出門放風，累了一天的她，回到家立刻攤在沙發上耍廢「當爛肉」；沒想到綽號「台北吳彥祖」的大兒子突然拿起手機，朝她拍了張照，接著冷冷地說，「妳自己看看，看看啊......。」

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在她不明所以的同時，兒子很兇地說，「妳的屁股都掉出來了，妳以後不准再穿這件了！」聞言，拉布瞬間哭笑不得，不禁感嘆「處女座超會念、碎碎念、狂念，念到妳起笑念到妳發毛。」

▲「台北吳彥祖」也不喜歡她穿短褲。（圖／拉布授權引用）

母親們看完深有所感，直言「我女兒也是處女座，現在快4歲，就像管家婆」、「我兒子也是，才1歲多而已超會管我穿衣服」、「前世情人的屁股被路人看，當然是不行嘍」；而不少網友看到她的好身材，也忍不住歪樓，「只看到好身材」、「兒子蠻會拍照的」、「媽媽身材好好喔，超羨慕的」、「炫耀文+1，請多發文」。

對於，7歲就像個小大人的「台北吳彥祖」，拉布向記者笑說，「他也不讓我穿短褲，說是怕我被蚊子咬，後來我再追問，他說好啦...不想妳被別人看；還有手臂不能露出來，他不喜歡黑黑的女生，也不能剪短頭髮，因為他喜歡長頭髮的女生。」

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