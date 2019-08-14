南台灣版圖再下一城　foodpanda進駐嘉義：8月底前免外送費



▲foodpanda正式進駐嘉義（圖／foodpanda提供）



記者黃士原／台北報導

美食外送平台前進南台灣！美食外送平台foodpanda正式宣布進駐嘉義，外送版圖已涵蓋台灣10座城市，這次進駐嘉義攜手近兩百家的在地小吃、餐廳店家及連鎖餐飲品牌推出外送服務，且即日起至8月底，凡於嘉義訂餐，不限時段皆可享免外送費的優惠。

foodpanda本月正式進駐嘉首波精選美食包含夜市美食「方櫃仔滷味」、首創炸全雞的「桃城雞排」、排隊素食小吃「阿桃素食鹹酥雞」、人氣店家「霸王砂鍋魚頭」、網紅打卡名店「芋頭主義」、嘉義必買伴手禮「方塊吐司」，以及酷暑必備的熱門手搖飲料店大苑子、茶湯會及迷客夏都在名單之中。

同時，foodpanda歡慶七週年，每月都推出多元優惠任消費者聰明搭配，為感謝廣大消費者熱烈參與活動，平台於八月份祭出每週一至週五，全台限時免外送費的活動，讓消費者在炎炎夏日不需出門即可享用外送美食。

另外，Uber Eats則是在7月進軍台南市場，直送台南人氣店家莉莉水果店、超鮮牛肉湯名店二牛牛肉湯、在地最愛添福麵館、傳三代的好味道的一味品碗粿魚羹、阿娟咖哩飯鴨肉焿、小阿鳳浮水魚焿、麻小二麻辣燙乾鍋湯鍋料理、超高CP值義郎創作壽司，以及更多台南在地人氣美味。不用出門、不用排隊也能享受台南人氣小吃。