美食外送規範加強！外送包「違反2因素」至少罰6萬元…已強制登陸

記者鄒鎮宇／台北報導

外送平台興起，路上到處可見外送人員的蹤跡，但經濟部與交通部針對平台的定位看法不同，導致部分權責難以歸屬。對此，衛福部直接將外送平台列為「食品物流業」，規範7月強制登陸，且外送員須符合食品良好衛生規範（GHP）及餐飲定型化契約，違者罰款6萬元至2億元。

經濟部表示，目前外送分為兩大列別，其一為餐廳自行雇用外送員，第二種為新興的外送平台，前者本列為經濟部管轄，而後者屬於運輸服務，應歸交通部所管。

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▲▼國內的11間食品物流業者都已進行登錄。（圖／東森新聞）



衛福部食藥署食品組科長林蘭砡指出，針對外送平台已在7月啟動相關管理措施，所有的食品物流業者都須依食品業者登錄辦法，登記填報人、食品業者、運輸工具及倉儲場所等四大項基本資料，倘若發生食安事件才可迅速掌握情況。

另外，國內現有的11間食品物流業者，皆已全數登記完畢，若未依規定登陸，將罰3萬元以上、300萬元以下的罰鍰。

▲外送員倘若沒依食安法規範，最高可被罰款2億元。（圖／東森新聞）



林蘭砡說，外送機車加裝的箱子內，冷熱食物不可混放，且箱內需保持整潔，倘若不合標準，第一次將會勸導、要求限時改善，第二次則會依違反食安法第8條（食品良好衛生規範準則）開罰6萬元以上、2億元以下的罰鍰。

此外，美食外送員的勞動權益部分，由於勞資雙方沒有契約關係，也未收到任何的相關申訴案件，倘若勞動法要進一步保障外松園，就要大規模檢討勞動法，現階段仍以觀察為主。