外送豬皮一開「隱藏版火龍果」嚇壞：誰敢吃啦　網一陣反胃...內行解答

▲雖然模樣可怕，但還是可以吃的。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名網友昨晚叫外送來吃，沒想到打開豬皮時，赫然發現上面有詭異的黑色斑點，模樣就像芝麻糊一樣，在頭皮發麻的同時，他也不禁好奇這是什麼情況，而熱心網友則紛紛給予解答，表示這是可以吃的。

網友在「爆怨公社」po出照片，驚呼「點個外送，豬皮這個樣子誰敢吃啦？誰知道肥肉裡密集的黑點是什麼？」只見大片黑點集中在兩塊豬皮上，樣子非常不討喜，讓人忍不住懷疑是否壞掉了，或是長出什麼怪東西。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

事實上，它是黑豬腹部的毛囊，雖然不好看，但吃下肚是沒問題的，而一般店家通常會去除乾淨，所以很多人也是頭一次看到。儘管知道真相，網友們仍嫌噁心，直呼「完全沒胃口」、「一般都會把那種修掉，會這樣拿來賣店家有問題」、「我不敢吃」；還有網友幫忙解釋，「黑毛豬的毛很難全部去除」、「黑色皮囊沒有去除乾淨煮出來就會這樣」。

另外，不少網友紛紛歪樓留言，「臭掉的芝麻」、「假裝是豬皮的火龍果」、「豬皮芝麻凍，哈哈」、「買妙鼻貼貼上去，黑頭...」、「這是火龍果啦」。最後原po也表示，雖然已經解釋過了，還打趣說「可以假裝是火龍果」，但屋裡仍沒人敢吃。

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