「柯文哲以前跟現在不一樣」　館長嘆：本來100分，現在不到60分

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、國民黨立委王金平原本18日要在桃園舉辦會面，最後只剩柯一人出席，外界對於郭柯王結盟是否生變掀起一陣熱議。對此，館長陳之漢18日在直播中感嘆，他現在對柯文哲很失望，「本來100分，現在不到60分」、「他以前跟現在已經不一樣」。

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▲館長在直播中向柯文哲喊話，希望他趕快講清楚到底要不要選總統。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

館長談到柯文哲的話題，開頭就先問觀看直播的觀眾有多少人是「柯粉」，因為接下來要說的話可能不是那麼好聽，近期柯的一些作為讓他看得一頭霧水，「我個人對柯P很失望，本來100分，現在不到60分」，但柯到現在仍沒有表態到底要不要投入2020大選選戰，「不要讓大家看不懂你（柯文哲）的所作所為，你是想吃不敢吃，要選就選，不要選就不要選」。

館長無奈地說，自己身為柯粉卻被打臉，現在不僅PTT上很多人酸諷他，就連相關新聞底下的留言也是罵聲不斷，「粉絲從6、7、8月一直講，大家對你都是問號、問號」、「你的黨人家都說是資源回收中心，我聽了很傷心，但我怎麼幫你講話？」，到現在為止，還是沒有人知道柯到底想做什麼。

▲柯文哲究竟選不選總統，至今仍未明確表態。（圖／記者葉南州攝）

「阿伯，我很想要挺你。」館長坦言，他覺得柯文哲以前跟現在已經不一樣了，「老是罵人罵到沒有極限，但你是市長，講話要有證據」，柯擔任台北市長前4年還在摸索，後4年已經達到選總統的格局，講話就不要一直走模糊路線，「我認為一個領導人不能講灰色地帶的話，尤其是在台灣，不論是總統還是黨主席，都沒有模糊路線。」

最後館長也強調，自己並沒有要黑柯文哲，更沒有要黑任何人，他只是看不懂柯現在的作為，至於之後會不會由粉轉黑，「我會再看看。」其他網友也紛紛在影片的留言區感嘆，「我也支持阿伯，但目前對阿伯也是充滿問號」、「柯文哲真的變了，我已經不知道他到底在做什麼了」；不過，也有網友緩頰說，「我是柯粉，但在我看來，柯文哲最近創黨以及在台上講的話，我覺得他以台灣人民最大福祉而努力的心還沒有變質。」

▼▲網友在直播影片底下留言分享自己對柯文哲的看法。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

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