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世界佛教青年僧伽年會　柯、鄭都到場互不相見

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▲世界佛教青年僧伽第16屆年會暨供佛齋僧大會，於桃園體育館舉行。（圖／桃市府提供）

▲鄭文燦出席世界佛教青年僧伽第16屆年會暨供佛齋僧大會。（圖／桃市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「世界佛教青年僧伽第16屆年會暨供佛齋僧大會」、18日在桃園市立體育館盛大舉行。市長鄭文燦出席活動指出，農曆七月為佛教界的教孝月，海內外四方，僧眾雲集在桃園，以供養眾僧的功德回向父母，普施超渡各界亡靈，宣揚眾生平等，期盼透過佛法的宣揚，增加各種文化交流的機會，並盼臺灣平安。▲世界佛教青年僧伽第16屆年會暨供佛齋僧大會，於桃園體育館舉行。（圖／桃市府提供）

▲台北市長柯文哲由幕僚陪同抵達會場。（圖／北市府提供）

「世界佛教青年僧伽第16屆年會暨供佛齋僧大會」一度因「郭柯王」3人擬共同出席，受到各方注目，在郭和王無法出席後，台北市長柯文哲上午一早由幕僚陪同抵達會場，鄭文燦則因陪同小英總統到中壢慈惠堂，為母娘祝壽於中午12點40分到達法會會場。▲世界佛教青年僧伽第16屆年會暨供佛齋僧大會，於桃園體育館舉行。（圖／桃市府提供）

鄭文燦表示，「佛、法、僧」為佛教三寶，農曆七月亦為佛教界的教孝月，今日更是佛教界的大盛事，海內外四方，僧眾雲集，法會上法喜充滿，以供養眾僧的功德回向父母，普施超渡各界亡靈，宣揚眾生平等，從內心深處獲得佛陀的智慧，也印證佛法超越世俗、地域、種族和國界的牽絆，期盼透過佛法的宣揚，增加各種文化交流的機會，並期盼臺灣平安，世界更和平美好。▲世界佛教青年僧伽第16屆年會暨供佛齋僧大會，於桃園體育館舉行。（圖／桃市府提供）

包括市府民政局長湯蕙禎、桃園區長陳玉明、WBSY世界佛教青年僧伽會會長暨財團法人佛教功德山基金會董事長暨大會主席寬如法師、秘書長阿努如達長老、桃園佛教蓮社住持明靄法師，以及來自斯里蘭卡、美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、澳洲等各國長老、各位師父、義工菩薩、大德、信眾們均一同出席活動。

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關鍵字：世界佛教青年僧伽年會,柯文哲,鄭文燦

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