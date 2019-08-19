韓國瑜喊被監控　綠核心：轉移說謊焦點...猥瑣行徑令人看不起

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者陳凱力攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜近日哀嚎被國家機器監控，也有藍營人士加碼指控，前行政院長賴清德在民進黨內初選時，就有被監控。對此，綠營核心人士表示，麻將謊言風暴，國民黨多位人士以「被政府監視」轉移韓說謊焦點；他嘲諷韓，話要說滿就要做到，做不到了不起說聲抱歉，「國民黨這些人雞鳴狗盜習慣難改，選票要騙，出了包不敢認不打緊，還想把責任賴給別人，這種猥瑣的行徑，特別令人看不起。」

韓國瑜當選高雄市長僅半年多，在選舉政見還未兌現前，就選擇投入2020年的總統選戰，引起各界議論。特別是被以更高的標準來檢驗，包括直到中午才出門上班、國外度假打麻將等，都被媒體一一揭露。

這些風波也讓韓國瑜對外高喊，自己被國家機器給監控，就連他18日在新竹造勢活動上，手上的麥克風有問題，也公開懷疑是民進黨動的手腳。不過，這些也都遭到行政院長蘇貞昌、總統蔡英文打臉，酸「國家機器很忙，沒空管你」。

不過，更有所謂黨政人士，以及國民黨文傳會主委黃子哲紛紛指出，在民進黨初選的時候，不管是賴清德的公開行程或是私下行程都遭到曝光，賴清德當時就曾抱怨受到國家機器監控，「賴清德就是這樣被蔡英文幹掉！」

對此，綠營核心人士表示，韓國瑜打不打麻將，其實社會並不會關心，關鍵是在韓市長是在公開講話時宣誓自己上任後不再打麻將，但結果是上任後還繼續打，還連打好幾天，這場峇里島牌局才會如此引人注目，幾乎成為韓國瑜的誠信危機。

至於爆料的市議員林智鴻，核心人士表示，從時間地點，到揭露拍照者所使用的手機，早已證明這當中沒有所有專業人士，沒有專業相機，當然更沒有所謂國家機器，「國民黨從韓國瑜到最後不敢具名力挺而找媒體放話的人，實在是心虛的可以。」

綠營核心人士表示，話要說得滿，就要做得到，而做不到了不起說聲抱歉，下次改進就好，「韓國瑜和國民黨這些人雞鳴狗盜習慣難改，選票要騙，出了包不敢認不打緊，還想把責任賴給別人，這種猥瑣的行徑，特別令人看不起。」

該人士批評，還想牽拖賴清德「也說過國家機器」，早在媒體有相關錯誤報導的同時，賴清德的發言人李退之就出來澄清過，而當時的資訊只要google今年5月24日的各大媒體都可以看到，這種打算混水摸魚的抹黑作法，掩蓋不了韓國瑜不老實的既成印象，也剛好襯托國民黨這個團隊的不負責任。