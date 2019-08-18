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與蔡衍明隔空交火！　柯文哲：媒體不要搞成政治宣傳機構

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記者楊亞璇／桃園報導

台北市長柯文哲近日與旺中集團董事長蔡衍明槓上！柯文哲稱沒照蔡衍明的話發言，事後被追問蔡衍明到底要他講什麼，還稱「無色覺醒十大主張，差不多都是那些東西」。對此，柯文哲18日出席桃園宗教活動時批評，媒體也不可以搞成是政治宣傳機構，還是有社會第四權的格調。

柯文哲指出，人家說富而好禮，在文明社會裡面有錢人要知書達禮，媒體當然可以有立場，但是媒體也不可以搞成政治宣傳機構，更重要是媒體有做為社會第四權的格調，如果變成一種把媒體當成展現個人權力的工具，「比方說你聽話我就捧你，你不聽話我就K你」。

柯文哲直言，如果余紀忠（中國時報創辦人）死後有知，一定痛哭流涕，當年的中國時報怎麼變成這樣，中時過去的工作者看到今天的局面一定會很難過。

有關為何認為無色覺醒是把台灣送給中國大陸？柯文哲強調，「Ｗhat is important is not what you say, but what you do」，重點不是講什麼，而是覺得你講什麼、做什麼，「找個時間給你們專訪再來講，媒體還是有社會第四權的格調，不能太過份啦，這樣不是文明社會。」

談到兩岸論述，柯文哲表示，天下本無事，庸人自擾之，從來不敢說兩岸不重要，但國際局勢在，看整個世界大局，「台灣也不是那麼危險」，親美友中是國家戰略，還是站在美國陣營這邊，有比較接近的價值觀，但是也不需要跟大陸大小聲，該準備還是要準備。

柯文哲指出，他昨天去看國防科技展，台灣國防戰略像無人機、網軍作戰，有該做的準備、該做的事情，所以是務實就好，作為外科醫生，中心思想是病人要活下去，開刀要成功，講的天花亂墜，開完刀說手術成功，結果病人死掉，這樣有什麼用？他的中心思想就是考慮台灣整體利益、人民福祉，所以統獨不是中心思想，一國兩制、九二共識也不是中心思想。

▲▼柯文哲出席桃園巨蛋「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」,聯訪。（圖／記者葉南州攝）

▲柯文哲出席桃園巨蛋「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」,聯訪。（圖／記者葉南州攝）

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