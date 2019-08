與蔡衍明隔空交火！　柯文哲：媒體不要搞成政治宣傳機構

記者楊亞璇/桃園報導

台北市長柯文哲近日與旺中集團董事長蔡衍明槓上!柯文哲稱沒照蔡衍明的話發言,事後被追問蔡衍明到底要他講什麼,還稱「無色覺醒十大主張,差不多都是那些東西」。對此,柯文哲18日出席桃園宗教活動時批評,媒體也不可以搞成是政治宣傳機構,還是有社會第四權的格調。

柯文哲指出,人家說富而好禮,在文明社會裡面有錢人要知書達禮,媒體當然可以有立場,但是媒體也不可以搞成政治宣傳機構,更重要是媒體有做為社會第四權的格調,如果變成一種把媒體當成展現個人權力的工具,「比方說你聽話我就捧你,你不聽話我就K你」。

柯文哲直言,如果余紀忠(中國時報創辦人)死後有知,一定痛哭流涕,當年的中國時報怎麼變成這樣,中時過去的工作者看到今天的局面一定會很難過。

有關為何認為無色覺醒是把台灣送給中國大陸?柯文哲強調,「What is important is not what you say, but what you do」,重點不是講什麼,而是覺得你講什麼、做什麼,「找個時間給你們專訪再來講,媒體還是有社會第四權的格調,不能太過份啦,這樣不是文明社會。」

談到兩岸論述,柯文哲表示,天下本無事,庸人自擾之,從來不敢說兩岸不重要,但國際局勢在,看整個世界大局,「台灣也不是那麼危險」,親美友中是國家戰略,還是站在美國陣營這邊,有比較接近的價值觀,但是也不需要跟大陸大小聲,該準備還是要準備。

柯文哲指出,他昨天去看國防科技展,台灣國防戰略像無人機、網軍作戰,有該做的準備、該做的事情,所以是務實就好,作為外科醫生,中心思想是病人要活下去,開刀要成功,講的天花亂墜,開完刀說手術成功,結果病人死掉,這樣有什麼用?他的中心思想就是考慮台灣整體利益、人民福祉,所以統獨不是中心思想,一國兩制、九二共識也不是中心思想。

▲柯文哲出席桃園巨蛋「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」,聯訪。(圖/記者葉南州攝)