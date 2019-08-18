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李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」！男方背景曝光了

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▲▼李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳芬拜訪永康國際商圈時，與男性友人十指緊扣。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜參選2020，妻子李佳芬擔任助選員，四處拜訪；不過，有網友指出，李佳芬17日前往台北永康商圈視察時，與一名男性友人「十指緊扣」，讓他覺得相當奇怪。事件發生後，這名男性友人的背景也被曝光了。

李佳芬17日前往台北永康商圈視察，希望能吸取當地經驗，幫助高雄新崛江進行觀光轉型，讓不少民眾到場支持，高喊「加油」。

隨後，有網友在PTT表示，李佳芬在視察時，竟與一名男性十指交扣，甚至被拍下數張照片，讓他感到相當奇怪，「正常來說，男女生之間，除非是兄弟姐妹或者父女夫妻，才會這樣牽手吧！朋友之間這樣牽手不覺得很怪嗎？」

▼網友認為，李佳芬這樣與男性友人的舉動十分奇怪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

貼文發出後，眾人在下面回應，「她是政治人物…我覺得還好」、「李佳芬以前是議員，算問政」、「關係不錯喔」、「一般已婚的公眾人物，的確很少會這樣」。

隨後，這名與李佳芬十指交扣的男人背景也曝光了，原來是台北市永康國際商圈理事長李慶隆，與李佳芬是小時候的鄰居，以前都住在永康商圈附近。

李慶隆指出，這次主要是李佳芬提出邀請，希望能有機會協助高雄商圈轉型成國際商圈，並一同合作，將附近的中正紀念堂、大安森林公園等地規劃成大區塊，把永康商圈經營成「亞洲第一商圈」。

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關鍵字：李佳芬,韓國瑜,十指緊扣,李慶隆

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