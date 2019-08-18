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影／總統級英文課！蔡英文教你：香蕉不是只有Banana一種說法

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日在她YouTube頻道上，推出英文教學節目「英文英文」，第一集與知名英文教學YouTuber阿滴合作。影片中，她也教導大家，香蕉的英文除了「banana」之外，原來也可稱「plantain」，有芭蕉、煮食蕉的意思。

蔡英文透過「英文英文」的節目，除了拉近跟年輕人的距離，也藉此傳達國家在外交工作上的成果。其中包括：「agriculture（農業）」、「export（出口）」、「cash crop（經濟作物）」、「水果茶（fruit tea）」等單字。

蔡英文說，上一次出訪加勒比海友邦三聖，屬於「國是訪問（state visit）」，在出國時要用到的護照，英文為「passport」，而在進行外交公務旅程訪問邦交國時，則會拿另外一種「外交護照（diplomatic passport）」。

另外，大家時常搞混的「WHA」與「WHO」的差別上，蔡英文指出，前者為「世界衛生組織大會（World Health Assembly）」，後者則為世界衛生組織「（World Health Organization）」。

此外，蔡英文也提到一個容易搞混的單字「世界貿易組織WTO（World Trade Organization）」。她笑著說，這就是她過去一段時間以來，長期參與談判，希望可以加入最重要的國際貿易組織。

對此，總統幕僚表示，蔡英文Youtube頻道重新開啟後運作一段時間，訂閱人數已經累積15萬人，也獲得Youtube頒發的訂閱戶十萬的創作者白銀獎牌，與網紅的合作也到一個階段，因此推出蔡英文教英文的教學節目「英文英文」，希望持續的透過Youtube影片，維持社群互動能量。

至於為何會推出這樣的節目？幕僚說，很多網友和支持者在社群上反應，很喜歡聽蔡英文講英文，因此有這項構想。除了由蔡英文本人親自上陣說英文外，內容也會符合時事主持和總統個人特色，推出「總統級」的英文教學內容，讓網友可以透過學習英文的方式，也同步了解相關的時事訊息。

▼總統蔡英文教英文。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文教英文。（圖／總統府提供）

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關鍵字：蔡英文,民進黨,2020總統,2020總統大選

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