連日南下勘災！陳其邁暗酸韓國瑜：國家機器每天都沒有休息

▲陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

對於高雄市長韓國瑜頻頻質疑被國家機器監視，行政院副院長陳其邁18日表示，國家機器從週一到週日都沒有休息，讓人民安居樂業，同時敘述近幾日至高雄勘災的經歷，頗有暗酸韓國瑜身為市長卻到處跑選舉行程的意味。

韓國瑜日前指出「上任後就沒打過麻將」，卻遭民進黨議員林智鴻PO照打臉，韓國瑜對此回應，小孩子看到麻將覺得好奇，當時就坐下來摸一摸，不是賭錢，「是不是從他當上市長後就被跟監？是不是有人用國家機器在監視我？」

至於國家機器到底在忙什麼？陳其邁18日透過臉書指出，國家機器從週一到週日都沒有休息，讓人民安居樂業。

陳其邁詳述近幾日到高雄勘災的過程，他表示，連日受到西南氣流影響，中南部山區斷斷續續下著雨，他下午到台20線工地為大家打氣，謝謝他們堅守崗位，努力的搶修搶險，桃源區玉穗溪與荖濃溪交匯處，每遇豪雨就經常發生坍方，土石流從玉穗溪谷沖下，公路總局擔心台20線勤和路至復興的便橋被沖斷，趕緊封路進行疏濬，因為這條路，是從梅山到桃源市區的唯一一條道路。

陳其邁說，為了確保用路人交通安全，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段的工作人員已經進來桃源山區趕工五、六天，現場同仁告訴他，他們每天從鳳山、寶來、高樹來，不眠不休，天天趕工，為的就是要讓這條對外聯繫的道路盡快修復。

接著，陳其邁跟立委邱議瑩委員到旗山溪洲視察去年剛完工的新光、鯤洲抽水站，瞭解抽水作業情形，這裡抽水量原為每秒0.9立方公尺，現改建為固定式抽水站，最大抽水量提升至每秒6立方公尺及3立方公尺，大幅提升排洪效率，減少水患。

最後，陳其邁強調，照顧每一位百姓、確保人民安全，這就是國家機器繁忙的日常。