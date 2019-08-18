不接韓國瑜競總主委！韓粉灌爆侯友宜臉書　支持者參戰逆轉風向

記者趙蔡州／綜合報導

為了全力支援高雄市長韓國瑜競選總統，國民黨要求15個黨籍縣市長出任地方競選總部主委，但新北市長侯友宜17日表態要全力拚市政，不接新北競選總部主委。消息除引發部份國民黨人士不滿，許多韓粉也湧入侯友宜臉書質問，「為什麼不能以大局為重」、「真是過河拆橋」；不過隨後也有許多支持者表示「支持侯市長照顧市民的心，市長加油」

侯友宜17日參加新北金山甘藷節時，有媒體提問他是否會接任新北市競總主委，他回應目前將以市政為最大優先，其他的「不是我考慮的範圍裡面」。消息曝光後引發部份國民黨人士不滿，南投縣長林明溱先是暗示侯友宜要「識大體」，既然身在國民黨，如果不願意、不積極與黨內合作，那乾脆就退出國民黨。

▲侯友宜17日出席金山甘藷節時表態，不會接地方競選總部主委職位。（圖／新北市農業局提供）

侯友宜臉書18日也被韓粉留言灌爆，有人說，「為什麼不能以大局為重，百般推託明顯是暗中作梗，給外界見縫插針的機會」、「我心目中的漢子、禿子、燕子，現在怎麼不見了」、「人情留一線，日後好相見，世界很小的」、「選新北市長時怎不跟韓劃清界線」、「真是過河拆橋」、「靠國民黨上台，卻不盡黨員義務。」

▲有網友直言，「（侯友宜）選新北市長時怎不跟韓劃清界線。」（圖／記者林敬旻攝）

但隨後也有非常多支持者湧入吶喊「侯市長加油」，有人說「本就該專心市政，不要理韓」、「市政做好，不管用什麼身分，都能得到大多數新北市民的支持」、「支持侯市長照顧市民的心，市長加油」、「人在做天在看，做對的事問心無愧，做好份內的事才能幫助他人」、「支持以400萬市民為重的好市長。」