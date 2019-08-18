半夜左耳「一根觸角」喳喳響！他嚇壞掛急診...結局神轉　萬人笑：850值得啦

▲急診室示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨夜睡夢中突然左耳搔癢，嚇得起身拿棉花棒挖，並拿手機拍照想一探究竟，結果畫面中竟出現「一根觸角」，後來他咬牙弄了30分鐘毫無動靜，只好趕緊掛急診，沒想到結局超意外，讓他不禁傻眼，「覺得心痛又白痴」。

苦主在「爆怨公社」發文還原經過，當時左耳突然一陣癢，被驚醒的他連忙用棉花棒挖，然而棉花棒一進到耳裡，就不斷出現喳喳的聲音，彷彿有蟲子在飛，於是他又拿出手機拍照，沒想到竟看到「一根觸角」。

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突如其來的震撼，讓他有些崩潰，「天啊！我的耳朵竟然有小強，立馬上網查詢，發現很多人耳朵爬進蟑螂，讓我更確定自己耳朵裡面的是蟑螂，所以想用趨光性把牠帶出來，照了30分鐘...就是沒出來，只要一動都會有喳喳的聲音，我很擔心蟑螂會啃食我的耳膜，於是起身到醫院掛了急診。」

▲結果是一根3公分頭髮。（圖／翻攝自爆怨公社）

到了急診室，醫師問說「你怎麼確定耳朵有東西呢？」而男網友如實回答，表示感覺牠一直在動，然而醫師拿了放大鏡看，就是沒有東西，這時他又連忙解釋，「耳朵外面有一根觸角」。

聞言，醫師拿出夾子，夾起了他口中的「觸角」，竟是一根3公分長的頭髮，眼看結局180度神轉，他傻眼驚呼，「天啊～這根頭髮花了850元的急診掛號！頓時覺得自己超白痴的。」

po文一出，狂吸超過萬人按讚，大票網友忍不住笑回，「還好只是頭髮，沒事沒事」、「如果是蟑螂應該會很痛」、「我也有過這種經驗，那時跑了耳鼻喉科診所，還好只花200元買經驗」、「頭髮記得留好，畢竟你花了850」、「至少沒事！可以安心睡覺」、「喳喳聲也太好笑了」、「靠腰！我會笑死」。

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