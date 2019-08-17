　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

綠島大火！客酸爆「過半小時才來，安逸太久」　消防哥炸忙2天...4點神打臉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲綠島大火！客酸爆「過半小時才來，安逸太久」　消防弟兄4點神打臉：9分鐘趕到。（圖／翻攝自dcard）

▲原po一度收回部分言論，事後刪文了。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

綠島山林前天發生大火，情勢一度相當危急，空勤總隊黑鷹直升機也出動，不斷灑水灌救。就有遊客上網嘲諷，「打電話叫消防車，過半小時以上才來，可能安逸太久，沒意識到嚴重性。」看到這篇文章，打火弟兄氣得列4點反駁，強調「我只花了9分鐘到達現場，有影片可以佐證，需要來對質嗎？」

綠島公館村大白沙民宿旁的防風林，15日中午起火，火勢非常猛烈，加上附近水源不足，使得救災相對困難，同時又靠近溫泉聚落，於是指揮中心向空勤總隊申請黑鷹直升機協助滅火，而直至深夜火勢才大致撲滅，估燒毀面積約28公頃。

請繼續往下閱讀...

▲綠島大火！客酸爆「過半小時才來，安逸太久」　消防弟兄4點神打臉：9分鐘趕到。（圖／翻攝自dcard）

▲值勤消防隊員表示，從接獲通報到抵達現場，只花了9分鐘。（圖／翻攝自dcard）

一名在場遊客就發文抱怨，「我們打電話叫消防車，過了半小時以上才來，可能安逸太久沒意識到嚴重性，而且整個綠島只有一台小消防車，噴一下就沒水要去裝，以上接線人員說的，後來燒了4小時，出現一台大的，可能空運載來的吧？」

文章一出，掀起熱烈討論，當時出勤的消防弟兄看到後極為傻眼，「我們辛苦的滅火，卻被你說的一文不值？我就是這場火警的出勤人員，本人出勤習慣帶密錄器，我檢視過，從接獲通知到抵達現場，我只花了9分鐘，何來超過半小時？我有影片可以佐證，何況我們開車不用時間？火警現場的相對位置在分隊斜對角，大街滿滿都人，路又難開，你要不要試試看，開到那邊要多久」。

▲綠島大火！客酸爆「過半小時才來，安逸太久」　消防弟兄4點神打臉：9分鐘趕到。（圖／翻攝自dcard）

▲打火弟兄們忙了兩天，卻被不實言論詆毀。（圖／翻攝自dcard）

消防哥首先提到，「119都有通聯紀錄，還有出勤跟到達現場時間，需要來對質嗎？況且若真的延誤半小時，也輪不到你來投訴，光是上面的指揮中心就先懲處了，還需要你來這裡不實的誤導其他人？安逸太久？要不要來體驗我們的生活，要不要體驗看看打了10幾個小時的火警。」

第二點，他們分隊雖有兩台消防車，但較大台的因故障無法出勤；再者，由於起火點附近沒有消防栓，最近的水源又在溫泉，而他們之所以來回奔波，就是怕延燒到民宿；他還提到，「我們也知道靠一台小車很難短時間撲滅火勢，所以才請機場的消防車來幫忙，但我們能做的真的不多，只能射水防護，不要延燒民宅。」

▲綠島大火！客酸爆「過半小時才來，安逸太久」　消防弟兄4點神打臉：9分鐘趕到。（圖／翻攝自dcard）

▲火勢猛烈，加上附近沒有水源，救援行動相當不易。（圖／翻攝自dcard）

最後，消防哥也不禁怒道，「原po要評論整場火警，要評論民宿，我都沒有意見，但你不實的誣賴我們消防，我完全不能接受，短短幾行文字，就把我們辛苦了兩天的努力，踩在腳底下！我們整晚沒睡，來回奔波火災現場，就怕火勢在延燒到其他地方，你有看到嗎？你要不要體驗置身高溫濃煙中的感覺？

對此，網友們紛紛獻上鼓勵，「昨天一直有看到你們來回奔波，辛苦你們了」、「真的有夠心疼，你們真的很辛苦，這樣出生入死的」、「消防員真的是個很辛苦的行業，還會有一些自以為很懂的人出來比手畫腳」、「辛苦了，也謝謝你們守護台灣」、「幫消防員加油！我當時就在島上玩，一直看到消防車在補水，忙著滅火」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
超大咖女歌手搭高鐵被認出！看鏡頭在拍「扮鬼臉合照」網羨慕：也
LIVE／韓國瑜出席國政顧問團成軍　張善政擔任總召

關鍵字：消防員,綠島,打火弟兄,消防弟兄,dcard

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／老婆下車買火龍果...狂問「怎麼賣」　對方尷尬不回　夫一看爆丟臉：想離婚

桃園待10年！北漂哥想盡孝「回鄉半年後悔了」　月收砍8千...同樣是外商差很大

資優生女友「出國念書」提分手…癡情男曝「躲貓貓」結局　網友淚崩

影／賓士借朋友把妹2天！他一看儀錶板「5燈獎」當場傻眼：要花很多錢嗎…

影／他拿「這張身分證」給電信小姐　空氣瞬間凝結好丟臉...網友一看反求買

想睡覺被吵！萌娃氣炸奶音狂譙「XXX」　握拳甩門...父母房外嚇傻：那欸價派

1樓等電梯！兒狂盯氣窗「爆一句」...老爸陷回憶毛炸　女鄰居求救：陪我上去

交部9月送紅包！中華郵政員工「加薪1至3%」　回溯至1月

南安小熊「頸圈脫落」行蹤成謎...外界憂安危？黑熊媽媽回應了

老婆幫貼保護貼...「黑屏蹦出銷魂姿勢」夫滑手機慘綠：謝謝　網笑瘋求買

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

交部9月送紅包！中華郵政員工「加薪1至3%」　回溯至1月

南安小熊「頸圈脫落」行蹤成謎...外界憂安危？黑熊媽媽回應了

老婆幫貼保護貼...「黑屏蹦出銷魂姿勢」夫滑手機慘綠：謝謝　網笑瘋求買

男大生和女友「同鄉且媽媽同姓」！一驗DNA…女方竟是小他3歲表姨婆

中元節全家出門散步「卻被反鎖在屋內」！　她嚇到崩潰：不可能從外面上鎖啊

商業周刊／熱血社群挽救凋零南方小鎮　我在義大利體驗你的日常

今夏「藝」起來　高榮南院樂活日照中心辦家庭照顧者紓壓活動

雨區再擴大！全台16縣市豪、大雨特報　防雷擊、強陣風

雨天辛苦送餐！妹子掏500「不用找了」　外送哥婉拒尷尬了...太有原則

綠島大火！客酸爆「過半小時才來，安逸太久」　消防哥炸忙2天...4點神打臉

中職／味全解散時還沒出生　劉基鴻知道龍象大亂鬥

城市盃拳擊賽／項目太冷門　澳門困境中培養好手

不斷更新／張志豪、高宇杰連續長打　2局結束猿2：1象

百人顧問團成軍！韓國瑜：國家各個領域最精英分子組成

交部9月送紅包！中華郵政員工「加薪1至3%」　回溯至1月

「泡泡尿」等於有腎臟病？　醫師：腎臟病的警訊要特別留心！

桃猿強力打者多　古久保健二提醒要留意

SR-71黑鳥偵察機時速高達3.35馬赫　服役32年從未被擊落

美國擬強制香菸包裝加上警告圖片！肺部病變、腳趾截肢...以加強戒菸宣傳　

日職／王柏融滿壘首安　3支1貢獻2打點火腿終止9連敗

生活熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生..

即／大雨警報擴大10縣市！還要..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

想盡孝！北漂哥「回鄉半年後悔了..

想睡覺被吵！萌娃奶音狂譙　父母..

男友生日禮物送打一針　她超感動

見3歲妹手上拿一根　路人媽：她..

狗狗肉反萌差！妹討拍照　網笑炸

好友開早餐店　2個月換新車

吳德榮：下週五台灣東方海面颱風..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

大雨擴北部！一張圖看降雨熱區移..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

更多熱門

相關新聞

男大生和女友驗DNA…女方竟是表姨婆

一名男大學生在Dcard表示，他在放暑假前透過交友軟體Goodnight認識一名女大生，兩人同樣都是香港僑生，獨自來到台灣念書，更巧的是，他們竟然都是客家人，原鄉也都是廣東省紫金縣，就連媽媽的姓氏都一樣，一連串奇妙巧合讓他覺得簡直是命中註定。怎料，原PO不久前把他們的口水寄到美國進行基因檢驗，才發現「我們的基因組成很像」，翻閱祖譜後確認兩人真的有血緣關係，對方竟然是小他3歲的表姨婆。

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

男友生日禮物送打一針　她超感動

綠島山林大火　空勤灑水灌救

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

隋「性」男泡麵加料迷昏網友　性侵判刑

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

基隆市長30年前舊照出土　撞臉三浦春馬

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面