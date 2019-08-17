綠島大火！客酸爆「過半小時才來，安逸太久」　消防哥炸忙2天...4點神打臉

▲原po一度收回部分言論，事後刪文了。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

綠島山林前天發生大火，情勢一度相當危急，空勤總隊黑鷹直升機也出動，不斷灑水灌救。就有遊客上網嘲諷，「打電話叫消防車，過半小時以上才來，可能安逸太久，沒意識到嚴重性。」看到這篇文章，打火弟兄氣得列4點反駁，強調「我只花了9分鐘到達現場，有影片可以佐證，需要來對質嗎？」

綠島公館村大白沙民宿旁的防風林，15日中午起火，火勢非常猛烈，加上附近水源不足，使得救災相對困難，同時又靠近溫泉聚落，於是指揮中心向空勤總隊申請黑鷹直升機協助滅火，而直至深夜火勢才大致撲滅，估燒毀面積約28公頃。

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▲值勤消防隊員表示，從接獲通報到抵達現場，只花了9分鐘。（圖／翻攝自dcard）

一名在場遊客就發文抱怨，「我們打電話叫消防車，過了半小時以上才來，可能安逸太久沒意識到嚴重性，而且整個綠島只有一台小消防車，噴一下就沒水要去裝，以上接線人員說的，後來燒了4小時，出現一台大的，可能空運載來的吧？」

文章一出，掀起熱烈討論，當時出勤的消防弟兄看到後極為傻眼，「我們辛苦的滅火，卻被你說的一文不值？我就是這場火警的出勤人員，本人出勤習慣帶密錄器，我檢視過，從接獲通知到抵達現場，我只花了9分鐘，何來超過半小時？我有影片可以佐證，何況我們開車不用時間？火警現場的相對位置在分隊斜對角，大街滿滿都人，路又難開，你要不要試試看，開到那邊要多久」。

▲打火弟兄們忙了兩天，卻被不實言論詆毀。（圖／翻攝自dcard）

消防哥首先提到，「119都有通聯紀錄，還有出勤跟到達現場時間，需要來對質嗎？況且若真的延誤半小時，也輪不到你來投訴，光是上面的指揮中心就先懲處了，還需要你來這裡不實的誤導其他人？安逸太久？要不要來體驗我們的生活，要不要體驗看看打了10幾個小時的火警。」

第二點，他們分隊雖有兩台消防車，但較大台的因故障無法出勤；再者，由於起火點附近沒有消防栓，最近的水源又在溫泉，而他們之所以來回奔波，就是怕延燒到民宿；他還提到，「我們也知道靠一台小車很難短時間撲滅火勢，所以才請機場的消防車來幫忙，但我們能做的真的不多，只能射水防護，不要延燒民宅。」

▲火勢猛烈，加上附近沒有水源，救援行動相當不易。（圖／翻攝自dcard）

最後，消防哥也不禁怒道，「原po要評論整場火警，要評論民宿，我都沒有意見，但你不實的誣賴我們消防，我完全不能接受，短短幾行文字，就把我們辛苦了兩天的努力，踩在腳底下！我們整晚沒睡，來回奔波火災現場，就怕火勢在延燒到其他地方，你有看到嗎？你要不要體驗置身高溫濃煙中的感覺？」

對此，網友們紛紛獻上鼓勵，「昨天一直有看到你們來回奔波，辛苦你們了」、「真的有夠心疼，你們真的很辛苦，這樣出生入死的」、「消防員真的是個很辛苦的行業，還會有一些自以為很懂的人出來比手畫腳」、「辛苦了，也謝謝你們守護台灣」、「幫消防員加油！我當時就在島上玩，一直看到消防車在補水，忙著滅火」。

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