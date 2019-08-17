拜土地公！她去趟郵局供品秒消失　心淌血曝亮點...網笑：小偷懂吃

▲土地公廟示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不少信眾拜拜時會準備供品祭拜，通常也都會是自己喜歡吃的東西。一名女網友近日好不容易買了一家知名蛋黃酥拜土地公，才離開一下供品就被偷了，讓她震驚「連土地公的也敢偷！」不過網友們看到亮點後，反而都笑說「小偷懂吃」、「很識貨欸」。

「拜託！有沒有這麼餓！」一名家住桃園的女網友15日在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己前一日千里迢迢帶回「不二家蛋黃酥」，要作為祭拜土地公的供品，沒想到擺完供品、去趟郵局回來後，發現供桌上的蛋黃酥竟然全部不翼而飛，連提袋都不剩。

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原PO氣炸表示，自己原想說拜完拿回家全部嗑掉的，沒想到心心念念的點心竟然被偷走，「重點是他是不二家的！不二家的！不二家的！連土地公的都要偷，拉肚子拉死你！」

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▲不二家（不二坊）蛋黃酥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

貼文一出，不少人安慰原PO就當做善事，如果小偷不是有困難的人也會有應得的報應，「可能是街友餓昏了」、「當做施捨貧苦人」、「要有人顧著，有時候剛買的便當也會飛走」、「不二家被幹走真的會很幹」、「我也被偷過，只能告訴自己對方比我更需要那個供品」。

不過也有不少網友忍不住開玩笑，「越到中秋越難買到，小偷內行的啦！」、「小偷識貨」、「太有眼光了吧」、「是個懂吃的吃貨呢」、「就是看到不二家才偷的吧」。對此心在淌血的原PO也無奈回應道，當初應該要把店家名字塗黑再拜的。

據本站新聞《彰化不二家蛋黃酥改名 「排3hr不一定買得到」店外百公尺人龍》指出，彰化不二家蛋黃酥今年改名為「不二坊」，因為名氣大又好吃，雖然每顆蛋黃酥價格從30元漲到40元，還是有很多消費者願意購買，排隊隊伍中甚至有超多代購業者。然而也有許多當地人表示不會特別去買不二家，反而覺得有其他店家更好吃。

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