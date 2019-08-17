老婆下車買火龍果...狂問「怎麼賣」　對方尷尬不回　夫一看爆丟臉：想離婚

▲原來對方是在普渡拜拜，根本不是水果攤販！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

不少民眾、企業會擺滿整桌祭品進行普渡，讓老兄弟吃飽喝足，以保平安順遂！不過祭品拜得太澎拜，竟讓一名人妻鬧出笑話，老公轉述當時情況，老婆去黃昏市長找水果攤販，連問2次「火龍果怎麼賣？」對方卻一臉震驚，最後才尷尬回應「我們在普渡，不是賣水果的！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》轉述友人跟老婆的蠢事，友人一臉哀怨表示「我在想要不要跟我老婆離婚？」此話一出不妙，原PO趕緊問來龍去脈，「嫂子又怎麼了？」友人接著苦笑解釋，昨（16）日，老婆突然想吃火龍果，小倆口便開著車去買，抵達黃昏市場後，老婆獨自下車去挑選，怎料鬧出天大的笑話。

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「你們火龍果怎麼賣？」天兵老婆對著路邊民眾詢問價錢，然而對方只瞪大著雙眼且不發一語，下秒老婆不耐煩，提高聲量再問「問你火龍果怎麼賣？」最後對方尷尬回應，「我們在普渡，不是賣水果的」，瞬間空氣凝結，老婆脹紅著臉趕緊離開。

►戀愛老司機：重點是眼神

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▲網友笑到崩潰！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

尷尬癌末期的貼文一出，掀起眾多網友笑到崩潰，「離婚吧」、「對方沒有驚聲尖叫說，大白天見鬼了」、「看眼科治療即可」、「那你更應該珍惜她，因為這奇葩找不到了，要好好保護」、「老婆足古錐！母湯啦！」、「之前也有外國人看著滿桌的普渡，開始問我價錢」、「老公才奇葩，帶她去普渡的地方讓他買水果」。

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